© Foto: Richard Drew - AP

Die Aktie von Warby Parker hat in den vergangenen Tagen kräftig zugelegt, nachdem der Brillenhersteller eine strategische Partnerschaft mit Google bekannt gegeben hat.Im Rahmen der Vereinbarung stellt Google bis zu 150 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Die Hälfte der Summe fließt in die Entwicklung einer neuen Produktlinie smarter Brillen, der Rest ist an das Erreichen definierter Meilensteine gebunden. Die ersten Modelle sollen laut Unternehmensangaben "nach 2025" auf den Markt kommen. Das Besondere an der geplanten Brille: Sie soll auf Android XR basieren, Googles Betriebssystem für erweiterte Realität, und den hauseigenen KI-Assistenten Gemini enthalten. Damit sichert sich Warby Parker …