Stuttgart (ots) -Ein Auto fahren zu dürfen, ist für viele junge Menschen einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg, erwachsen zu werden. Doch viele tun sich schwer dabei, den Führerschein zu machen: Im vergangenen Jahr fielen laut TÜV-Verband 45 Prozent der Fahrschüler bei der theoretischen, 37 Prozent bei der praktischen Prüfung durch. Das nagt am Selbstbewusstsein und macht den "Lappen" noch teurer, als er ohnehin schon ist."Für diese Zahlen gibt es verschiedene Ursachen, doch alle machen es wichtiger denn je, eine gute Fahrschule zu wählen", sagt Sandro Vitale, der für das Magazin auto motor und sport ein Special zum Thema Fahrschulen verfasst hat. Das Kernstück darin: Eine Liste der 1000 besten Fahrschulen in Deutschland. Gemeinsam mit dem QuantiQuest Institut hat auto motor und sport in einer aufwendigen Untersuchung ermittelt, welche von rund 4500 Instituten die strengen Kriterien erfüllen, um sich für den Titel TOP Fahrschule 2025 zu qualifizieren. Die Liste findet sich in der aktuellen Ausgabe von auto motor und sport (12/25), die ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als E-Paper). Zudem lässt sich die Übersicht auch online (https://www.auto-motor-und-sport.de/fahrschulsuche/) einsehen.Die Gesamtliste der Fahrschulen wurde mehreren Unternehmensdatenbanken und Internetverzeichnissen recherchiert und durch eine Online-Umfrage vervollständigt. Prinzipiell kann sich jedes Unternehmen für eine Auszeichnung qualifizieren, sofern es die Qualitätskriterien erfüllt. Diese basieren unter anderem auf einer KI-gestützten Analyse von rund 613.000 Kundenurteilen ausgewählter relevanter Online-Portale. Bei der Auswertung wurde die Güte der Ausbildung mit 50 Prozent am höchsten gewichtet."In Fahrschulen werden keineswegs nur die Grundkenntnisse des Straßenverkehrs vermittelt, sondern es sind bedeutsame Institutionen, die die Basis für sicheres und verantwortungsbewusstes Fahren legen", sagt Sandro Vitale. "Wer hier die richtige Wahl trifft, investiert in eine souveräne und sichere Zukunft hinter dem Steuer. Mit der Erhebung TOP Fahrschulen 2025 bietet auto motor und sport den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, die beste Fahrschule in ihrer Region zu finden."