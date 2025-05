Die US-Behörde Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) will künftig deutlich strenger gegen mögliche Überzahlungen bei Medicare-Advantage-Plänen (MA) vorgehen. Die neue Strategie birgt für große Versicherer wie UnitedHealth erhebliche finanzielle Risiken. Die Aktie gerät unter Druck.Medicare-Advantage-Pläne werden von privaten Krankenversicherern betrieben. Die staatlichen Zahlungen an diese Versicherer richten sich nach dem Gesundheitszustand der Versicherten - wer schwer oder chronisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...