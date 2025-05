Bad Wimpfen (ots) -Mit einem neuen, gesamteuropäischen Programm, das den Fokus auf Fußball und einen gesunden Lifestyle legt, stärkt Lidl junge Frauen. Das Youth Camp wird von Lidl im Rahmen der offiziellen Partnerschaft mit der UEFA Women's EURO und in Zusammenarbeit mit WePlayStrong organisiert.Das Lidl Youth Camp ist ein maßgeschneidertes Programm für 100 Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren aus 18 europäischen Ländern. Es findet am letzten Wochenende der UEFA Women's EURO 2025, vom 25. bis 28. Juli 2025, in Basel (Schweiz) statt. Dort erwartet die Teilnehmerinnen ein vielseitiges Erlebnis rund um Fußball, gesunde Ernährung und Bewegung.Beim Lidl Youth Camp lernen Mädchen, dass persönliche Weiterentwicklung nicht nur auf dem Platz stattfindet, sondern in jedem von uns - wenn wir die Möglichkeit und das nötige Handwerkszeug dazu erhalten.Als großer Lebensmitteleinzelhändler weiß Lidl worauf es ankommt, um Leistung auf und neben dem Platz zu fördern. Im Rahmen des Lidl Youth Camps geht es nicht nur um Fußball, sondern auch um die Entwicklung von Fähigkeiten neben dem Platz. Im Laufe des Wochenendes nehmen die jungen Frauen teil an:- Trainingseinheiten auf dem Platz, geleitet von neun UEFA-Trainern- Workshops zu bewusster und körperlich-entwicklungsorientierter Ernährung- Trainings zur mentalen Gesundheit, die sich auf Selbstvertrauen, Belastbarkeit und emotionale Stärke konzentrieren- Die Teilnehmerinnen erhalten T-Shirts, Wasserflaschen und weitere GoodiesDas Programm wurde ins Leben gerufen, um junge Frauen dabei zu unterstützen ihr volles Potenzial zu entfalten, ihre Ambitionen zu fördern und gemeinsam stärker zu werden. Es verkörpert die übergeordnete Mission, Menschen zu einem aktiven und gesunden Lebensstil zu inspirieren und gleichzeitig die Chancengleichheit von Frauen im Sport zu fördern. Wir glauben an die Kraft des Sports, gesellschaftlichen Einfluss zu nehmen, und sind stolz darauf, den Frauenfußball von den ersten Schritten auf dem Rasen bis hin zur Profiebene bei der UEFA Women's Euro 2025 zu begleiten. Das Lidl Youth Camp soll eine neue Generation von Spielerinnen dazu inspirieren, ihren Leidenschaften nachzugehen, Grenzen zu überwinden und durch Willen und Entschlossenheit zu wachsen."Das Lidl Youth Camp ist für die jungen Frauen eine großartige Chance, ihre Leidenschaft für Fußball zu leben, neue Freundschaften zu knüpfen und Selbstvertrauen zu gewinnen - auf und neben dem Platz. Neben dem sportlichen Training setzen wir gezielt Impulse zu Themen wie bewusster Ernährung und mentaler Gesundheit", sagt Alexander Lafery, Leiter Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.Zur Teilnahme am Gewinnspiel* für das Lidl Youth Camp geht es hier: https://www.lidl.de/youthcampInformationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).*Aktionszeitraum 15.05.-23.05.2025. Für Erziehungsberechtigte eines Mädchens im Alter von 14-17 Jahren die Chance 2 von insgesamt 6 Plätze im UEFA Women's EURO 2025 Lidl Youth Camp für ein 14-17 jähriges Mädchen sowie eine weitere Begleitperson (ebenfalls Mädchen, im Alter von 14-17 Jahren) zu gewinnen. Die Mädchen müssen während des Lidl Youth Camp zwischen 14 und 17 Jahre alt sein. Teilnahme ab 18, Wohnsitz in Deutschland. Für Teilnahme im Aktionszeitraum auf https://www.lidl.de/youthcamp Teilnahmeformular ausfüllen und u.a. in den Erhalt personalisierter Werbung mittels Newsletter und anderer elektronischer Kanäle (z.B. SMS, WhatsApp, Push) sowie in die Erstellung von Nutzerprofilen einwilligen. Mehrfachteilnahmen ausgeschlossen. Losentscheid am Aktionsende, max. ein Gewinn pro Teilnehmer. Gewinnbenachrichtigung per Mail. Rückmeldung Gewinner innerhalb von 48 Stunden erforderlich, sonst Gewinnverfall u. Auslosung Ersatzgewinner. Ebenso Gewinnverfall bei Nichteinhaltung weiterer Rückmeldefristen zur Gewinnabwicklung. Lidl-Mitarbeiter sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Barauszahlung u. Rechtsweg ausgeschlossen. Veranstalter: Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Bonfelder Str. 2, 74206 Bad Wimpfen. Teilnahmebedingungen u. Datenschutzhinweise auf https://www.lidl.de/youthcampPressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6039945