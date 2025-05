Signal schützt seine Nutzer:innen in Windows 11 jetzt vor einem Feature ebendieses Betriebssystems. Der Messenger blockiert per Default die kontroverse Anwendung Recall, die regelmäßig automatisch Screenshots erstellt. Das KI-Tool Microsoft Recall erstellt in Windows 11 in Abständen von ein paar Sekunden automatisch Screenshots von deinem Desktop. Diese Sammlung kannst du später via KI durchsuchen. Um vergangene Aktivitäten nachvollziehen zu können, ...

