Hannover (ots) -Partizipation wird bei der Wertgarantie Group großgeschrieben. Folgerichtig durften die Mitarbeitenden entscheiden, wem die von der Unternehmensgruppe bereitgestellte Spendensumme von 7.500 Euro zugutekommt. Die eindeutige Wahl fiel auf den Tierschutzverein für Hannover und Umgegend. Die Spendensumme ist das Ergebnis eines unternehmensweiten Schrittwettbewerbs im vergangenen Jahr: Dabei ist jeder Mitarbeitende durchschnittlich 7.300 Schritte pro Tag gelaufen. Die Geschäftsführung hat diesen Wert auf die Spendensumme in Höhe von 7.500 Euro aufgerundet."Durch das großartige Engagement unserer Mitarbeitenden beim Schrittwettbewerb konnten wir die Spende in Höhe von 7.500 Euro an den Tierschutzverein Hannover überreichen. Jeder einzelne Schritt hat dazu beigetragen, gemeinsam etwas wirklich Sinnvolles zu bewirken - für die Gesundheit unserer Mitarbeitenden und mehr Tierwohl", freuen sich Sina Lammers und Cathleen Velke, Mitarbeiterinnen im Gesundheitsmanagement bei der Wertgarantie Group. Vereins-Geschäftsführer Carsten Frey hat die Spende dankend entgegengenommen. Die Summe fließt in den für Herbst geplanten Bau einer neuen Krankenstation für die weit über 200 Tiere ein.Der Tierschutzverein für Hannover und Umgegend setzt sich seit seiner Gründung im Jahr 1844 für Tiere in Not ein. Inzwischen beherbergt das weiträumige Areal in Langenhagen etwa 60 Hunde, über 170 Katzen und diverse Kleintiere - von Mäusen bis zu Kanarienvögeln und Kaninchen. Rund 65 Mitarbeitende und neun Auszubildende sind hier beschäftigt. Neben der Betreuung von in Not geratenen Tieren kümmert sich das Team des Tierschutzvereins auch um Ermittlungen in Tierschutzfällen und unterstützt diverse Tierschutzbewegungen in Hannover. Wer dem Verein helfen möchte, findet Informationen unter: https://www.tierheim-hannover.de/spenden-helfen/Die Wertgarantie Group fördert bereits seit 20 Jahren soziale und ökologische Projekte - lokal, regional und global. Im Jahr 2024 unterstützte die Unternehmensgruppe mit einer Summe von über 50.000 Euro ein Moor-Renaturierungsprojekt in Niedersachsen sowie ein Brunnenbau- und ein Kochofen-Projekt im globalen Süden. Die Mitarbeitenden können aber auch selbst aktiv werden: Seit 2024 haben sie im Rahmen des Corporate Volunteering Programms die Möglichkeit, sich freiwillig während ihrer Arbeitszeit in verschiedenen Projekten in Hannover zu engagieren. So verbrachten einige von ihnen einen Nachmittag mit Seniorinnen im Zoo oder bauten Sitzgelegenheiten aus Paletten für eine lokale Geflüchtetenunterkunft. "Wir als Unternehmen sind immer auch Teil der Gesellschaft und wollen als solcher einen Beitrag für eine bessere Welt leisten", sagt Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender Patrick Döring.