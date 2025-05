© Foto: Evan Agostini - Invision

OpenAI sichert sich mit der Übernahme des Startups io nicht nur ein Team aus früheren Apple-Ingenieuren, sondern auch die Dienste von Design-Legende Jony Ive. Es scheint, als bekäme Apple künftig noch mehr Konkurrenz.Der 6,5 Milliarden US-Dollar schwere Aktiendeal ist die bislang größte Akquisition in der Geschichte von OpenAI und sendet ein klares Signal an den Tech-Markt. "Ich habe zunehmend das Gefühl, dass alles, was ich in den vergangenen 30 Jahren gelernt habe, mich an diesen Ort und in diesen Moment geführt hat", sagte Ive im Interview mit Bloomberg und betonte die besondere Verbindung zu OpenAI-Chef Sam Altman. Altman nannte Ive einen "seltenen Visionär" und erklärte, dass …