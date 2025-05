© Foto: Artur Widak - NurPhoto

Bitcoin erreicht am legendären "Pizza Day" ein neues Rekordhoch von 111.878?US-Dollar. Symbolischer könnte der Moment kaum sein - und das Interesse von Großanlegern ist größer denn je. Ausgerechnet am legendären "Bitcoin Pizza Day" hat die größte Kryptowährung der Welt ein neues Rekordhoch erreicht. Bitcoin stieg am Donnerstag um bis zu 3,3 Prozent auf 111.878 US-Dollar - ein historischer Meilenstein, der auf wachsende institutionelle Nachfrage und frischen Optimismus zurückgeht. Der 22. Mai wird von der Krypto-Community jährlich gefeiert, weil an diesem Tag im Jahr 2010 der erste dokumentierte reale Kauf mit Bitcoin stattfand. Programmierer und Krypto-Enthusiast Laszlo Hanyecz bot in einem …