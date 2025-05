Das chinesische Elektroauto-Start-up XPeng hat mit den Zahlen für das erste Quartal überzeugt. Die Anleger honorierten die Daten und schickten die Aktie um 13 Prozent nach oben. Die Analysten sehen weiteres Potenzial.XPeng erzielte im ersten Quartal einen Umsatz in Höhe von 15,8 Milliarden Yuan (1,93 Milliarden Euro). Ein Plus von 141 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Xpeng verkaufte in Q1 94.008 Elektroautos. Damit lag Xpeng weit über den Schätzungen der Analysten.Die aktuellen Daten sorgen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...