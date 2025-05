Kias Elektro-Transporter PV5 kann in Deutschland ab sofort ab knapp 33.000 Euro netto geordert werden. Dafür gibt es das Modell in einer Langversion mit normal hohem Dach (L2H1), weitere Varianten sollen später folgen. Die ersten Auslieferungen peilt Kia hierzulande für Mitte November an. Das Preisschild für den PV5 hatte Kia bereits vor einigen Wochen enthüllt, nun folgen weitere Preis- und Ausstattungsdetails. So wird der Debüt-Transporter von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...