Eschborn (ots) -- Bedeutender Beitrag zur Mobilitätswende mit rund 1.900 neuen Ladepunkten- Neue Infrastruktur ermöglicht eine CO2-neutrale Reichweite von insgesamt 140.000 Kilometern- Techem als Full-Service Provider von der Installation bis zur Abrechnung der AnlagenDie Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) treibt den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur für die Liegenschaften des Bundes weiter voran. Mit der Einrichtung von rund 1.900 neuen Ladepunkten auf fast 300 Grundstücken leistet die BImA einen bedeutenden Beitrag zur Mobilitätswende der Bundesverwaltung."Als zentrales Immobilienunternehmen des Bundes übernimmt die BImA eine Schlüsselrolle auf dem Weg zur Klimaneutralität der Bundesverwaltung. Der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur ist ein wesentlicher Schritt, mit dem wir aktiv die Mobilitätswende vorantreiben", erklärt Prof. Dr. Alexander von Erdély, Sprecher des Vorstands der BImA.Der Ausbau ist Teil des Klimaprogramms der BImA, das konkrete Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen vorsieht, damit die Bundesverwaltung bis 2030 klimaneutral wird. Der Ausbau erfolgt in drei Abschnitten und die erste Tranche mit rund 1.900 Ladepunkten ist nahezu abgeschlossen.Bedarfsorientierter AusbauDie neue Infrastruktur bietet eine Gesamtleistung von 20.548 kW und ermöglicht es, CO2-neutral eine Reichweite von insgesamt 140.000 Kilometern zu laden. "Damit bieten wir bundesweit den Beschäftigten unserer Kunden sowie Gästen die Möglichkeit, Dienst-, Flotten- und Privatfahrzeuge kostengünstig und umweltfreundlich zu laden", sagt Brigitte Bourscheidt, Leiterin des Geschäftsbereichs Facility Management der BImA.In Meckenheim und Erfurt, den größten Liegenschaften im ersten Abschnitt, wurden gleich 27 Ladesäulen installiert, die 100 % Ökostrom liefern. Zukünftig sollen neben Normalladesäulen und Wallboxen auch Schnellladesäulen mit höheren Leistungen installiert werden.Full-Service-Provider sorgt für reibungslosen BetriebDie Installation der Ladeinfrastruktur erfolgte durch den Energiedienstleister Techem als Full-Service-Provider. Techem verantwortet den technischen Betrieb und das Monitoring, führt regelmäßige Wartungen durch und stellt einen Kundenservice bereit."Mit unseren Komplettlösungen für Ladeinfrastruktur tragen wir zu signifikanten Emissionseinsparungen bei und fördern so den Ausbau einer nachhaltigen Infrastruktur für Elektromobilität in Deutschland. Damit sind wir als Unternehmen nicht nur ein aktiver Treiber der Energiewende in Gebäuden, sondern auch integraler Teil der Verkehrswende", erklärt Techem CEO Matthias Hartmann."Das gemeinsame Ziel beider Partner ist es, attraktive Ladelösungen mit 100 % Ökostrom bereitzustellen und so den Umstieg auf eine klimaschonende Mobilität zu ermöglichen. Techem leistet hier mit seinem Full-Service-Betrieb - von der Installation der Ladeeinrichtungen bis zur Übernahme des technischen Betriebs und der voll digitalen, individuellen Abrechnung des Ladestroms - einen zentralen Beitrag", ergänzt Stefan Scherber, Head of E-Mobility bei Techem. Über das bereitgestellte Nutzerportal können die Liegenschaftsnutzer die Ladevorgänge ihrer Dienst- und Mitarbeiterfahrzeuge einsehen, RFID-Karten an Berechtigte zuteilen und viele weitere digitale Services in Anspruch nehmen.Auch nach Abschluss der ersten Phase setzt die BImA ihren Ausbauplan fort. Mit einem weiteren Rahmenvertrag mit E.ON sollen bis 2027 zusätzliche 7.000 Ladepunkte auf den Liegenschaften der BImA errichtet werden. Langfristig wird angestrebt, alle Liegenschaften mit Ladeeinrichtungen auszustatten.Über die BImADie Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das zentrale Immobilienunternehmen des Bundes. Es gehört zum Geschäftsbereich des Bundesfinanzministeriums und handelt nach den modernen Standards der Immobilienwirtschaft. Sitz der Zentrale ist Bonn. Aufgabenschwerpunkte sind das einheitliche Immobilienmanagement des Bundes, Immobilienverwaltung und -verkauf sowie die forst- und naturschutzfachliche Betreuung der Geländeliegenschaften. Die BImA verfügt zudem über ein großes Angebot an bezahlbarem Wohnraum, den sie primär im Rahmen der Wohnungsfürsorge Bundesbediensteten zur Verfügung stellt. Die Wohnraumoffensive des Bundes unterstützt die Bundesanstalt, indem sie nun auch selber baut.Die BImA deckt den Grundstücks- und Raumbedarf der Bundesressorts durch Flächen und Gebäude im eigenen Bestand, durch Neubau, Kauf oder Anmietung. Im Anschluss stellt sie den Nutzern die Liegenschaften auf der Basis von Mietverträgen zur Verfügung. Mit rund 5.100 Dienstliegenschaften verwaltet die BImA nahezu alle Dienstliegenschaften des Bundes, darunter beispielsweise die Verwaltungsgebäude der Ministerien und Oberen Bundesbehörden sowie die Bundeswehrliegenschaften im Inland.Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. 