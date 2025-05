© Foto: Unsplash

Japans Metaplanet-Aktie explodiert - "Asiens MicroStrategy" sorgt mit Bitcoin-Wette für weltweite Short-Squeeze-Spekulationen.Das japanische Unternehmen Metaplanet, oft als "Asiens MicroStrategy" bezeichnet, hat durch seine aggressive Bitcoin-Investitionsstrategie einen massiven Kurssprung erlebt. Die Aktie stieg auf beispiellose Höhen und führte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu Handelsaussetzungen an der Tokioter Börse. Das riecht nach einem globalen Short Squeeze. Die Metaplanet-Aktie befindet sich seit einer Woche in einem steilen Aufwärtstrend, beflügelt durch den strategischen Schwenk hin zu einer Bitcoin-zentrierten Bilanzpolitik und einer Reihe bedeutender Bitcoin-Käufe. Am …