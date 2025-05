EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

CIC PRIVATE DEBT DEHNT EUROPÄISCHE PRÄSENZ AUF DACH-REGION AUS UND SCHLIESST ERSTEN DEAL IN DEUTSCHLAND AB



22.05.2025 / 11:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CIC PRIVATE DEBT DEHNT EUROPÄISCHE PRÄSENZ AUF DACH-REGION AUS UND SCHLIESST ERSTEN DEAL IN DEUTSCHLAND AB Erwin Schreiber zum Investment Director DACH ernannt

Erste Senior Finanzierung in Deutschland abgeschlossen CIC Private Debt, Teil der La Française Gruppe, hat seine europäische Präsenz erfolgreich auf Deutschland ausgeweitet. Für den Private Debt Spezialist mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Milliarden Euro[1] wirkt Erwin Schreiber als Investment Director DACH. Er berichtet direkt an Guillaume Rico, Deputy Managing Director, CIC Private Debt. Erwin Schreiber ist in Frankfurt am Main im Büro von La Française ansässig. Guillaume Rico sagt: "Die Ausweitung unserer Aktivitäten in Europa ist ein strategischer Schritt für CIC Private Debt. Einerseits wird dies zu einer noch stärkeren Diversifizierung des Portfolios für unsere bestehenden Fondsinvestoren führen. Andererseits wollen wir damit auch unsere Investmentphilosophie und unseren Nischenansatz auf europäischer Ebene anwenden. So können wir auch nicht-französischen Investoren, die pan-europäische Strategien länderspezifischen Strategien vorziehen, das Beste aus unserem Leistungsangebot bieten. Der Aufbau einer starken Präsenz in Deutschland war ein naheliegender Schritt, da Deutschland der zweite Heimatmarkt des Aktionärs unserer Gruppe, der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ist. Mit der Targobank und der kürzlich erfolgten Übernahme der OLB[2] (deren Akquisitionsfinanzierungsteams in unserem Segment der kleinen und mittleren Unternehmen sehr aktiv sind) ermöglicht uns die Zugehörigkeit zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale das Geschäftsmodell zu replizieren, das wir bei CIC Private Debt seit 22 Jahren in Frankreich erfolgreich betreiben. Wir freuen uns, Erwin Schreiber bei uns begrüßen zu dürfen, der mit seiner Expertise das Wachstum vorantreiben wird." Erwin Schreiber ergänzt: "Aufgrund der starken Marke und Erfolgsbilanz von CIC Private Debt, unserer flexiblen Finanzierungslösungen entlang der Kapitalstruktur und der Fokussierung, insbesondere auf kleinere Mittelständler, haben wir bereits kurz nach Aufnahme unserer DACH-Aktivitäten ein starkes Interesse der Marktteilnehmer an einer Zusammenarbeit festgestellt." Im ersten Quartal 2025 hat CIC Private Debt seine erste Senior Finanzierung in Deutschland abgeschlossen und die Ufenau Capital Partners AG bei der Finanzierung der ebutec Gruppe unterstützt. Die neue Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, seine führende Marktposition im Bereich der energieeffizienten Sanierung von Gewerbegebäuden auszubauen. "Der schnelle Abschluss unseres ersten deutschen Deals - nur fünf Monate nach dem Beginn unserer DACH-Aktivitäten - spiegelt unseren guten Marktzugang und die hohe Akzeptanz bei den Stakeholdern wider. Er beweist ebenfalls, dass wir unseren erprobten Investmentprozess auch in Deutschland reibungslos abbilden können", sagt Erwin Schreiber. Guillaume Rico abschließend: "Bei der Ausweitung unseres Kreditportfolios außerhalb Frankreichs gehen wir keine Kompromisse bei der Kreditqualität ein und bleiben selektiv. Außerdem passt ebutec - ein Unternehmen, das die Dekarbonisierung von Gebäuden unterstützt - perfekt zu unserer ESG-Strategie." Erwin Schreiber verfügt über fünfzehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Private Debt. Er begann seine Karriere 2010 bei der UniCredit als Kreditanalyst, bevor er sich auf Akquisitionsfinanzierung, Kapitalstrukturberatung und strukturierte Unternehmensfinanzierungen spezialisierte. Nach sieben Jahren wechselte er zur IKB in den Bereich Leveraged Finance und später zu Deutsche Credit Capital Partners, wo er für die Vergabe von Krediten in der DACH-Region, den Benelux-Staaten und den nordischen Ländern zuständig war. Bevor er im September 2024 zu CIC Private Debt kam, war Erwin Schreiber mehr als drei Jahre Senior Investment Manager im Private Debt Team von Robeco. Erwin Schreiber ist Lehrbeauftragter für Corporate Finance an der Frankfurt School of Finance & Management. Er hat einen Master of Laws von der Frankfurt School of Finance & Management und einen Master of Arts in Accounting & Finance von der FOM Hochschule für Oekonomie & Management. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Banking & Finance von der DHBW Mannheim. La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH Bianca Tomlinson Neue Mainzer Straße 80 60311 Frankfurt Tel. +49 (0)69 975743 03 bianca.tomlinson@la-francaise.com https://www.la-francaise-systematic-am.com Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Über CIC Private Debt CIC Private Debt gehört zu La Française, der Asset-Management-Sparte von Crédit Mutuel Alliance Fédérale, zu der auch Crédit Industriel et Commercial gehört. CIC Private Debt wurde 2003 gegründet und verwaltet 3,5 Milliarden Euro für institutionelle und private Anleger. Die CIC, der historische Sponsor, investiert weiterhin in die von CIC Private Debt verwalteten Fonds. 8 % der Assets werden im Auftrag der CIC verwaltet. CIC Private Debt beschäftigt 42 Investmentexperten mit Sitz in Paris, London und Frankfurt. Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Referenz im Bereich der intermediären Finanzierung für europäische KMU und ist von der AMF als AIFM zertifiziert. Mit mehr als 21 Jahren Markterfahrung hat das Managementteam ein starkes Sourcing-Netzwerk mit Private-Equity-Firmen, M&A-Beratern, Kreditberatern und spezialisierten Bankteams aufgebaut. CIC Private Debt arbeitet auch eng mit den Unternehmensnetzwerken von CIC und Crédit Mutuel zusammen. Seit Gründung hat CIC Private Debt über 500 Unternehmen finanziert. CIC Private Debt hat sich verpflichtet, eine verantwortungsbewusste Investorenpolitik zu verfolgen, die ökologische, soziale und gesellschaftliche Themen sowie Governance umfasst. Diese ESG-Charta gilt für alle Teams und verwalteten Fonds. CIC Private Debt ist auch Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und der France Invest Charta. Disclaimer Informative Mitteilung, die allgemeine Informationen enthält und weder ein Verkaufsangebot noch eine Anlageberatung darstellt. CIC Private Debt ist eine von der AMF unter der Nummer GP-08000002 zugelassene Verwaltungsgesellschaft - Vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem einzigen Aktionär und einem Kapital von 625.000 Euro - 60, rue de la Victoire, 75009 Paris - 503 110 595 RCS Paris - Gemeinschaftliche Umsatzsteuernummer FR60503110595. Ausgestellt von La Française Finance Services, mit Sitz in 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, und von der ACPR unter der Nummer 18673 als Investmentgesellschaft zugelassen. [1] Quelle: CIC Private Debt, Stand: 31.12.2024 [2] Oldenburgische Landesbank



22.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com