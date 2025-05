Zürich (ots) -In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet Raphael Herzog, wie das "Herzog Marinecenter" von einer angepassten Digitalstrategie profitiert und damit auch seine Kundinnen und Kunden begeistert.Das "Herzog Marinecenter", das sich an vier Standorten am Vierwaldstättersee um alle Angelegenheiten rund ums Boot kümmert, hat die Chancen der digitalen Welt früh erkannt. Um die Sichtbarkeit in der Region und darüber hinaus zu steigern, arbeitet das Unternehmen seit über zwölf Jahren erfolgreich mit localsearch zusammen, dem führenden Marketing- und Werbepartner der Schweizer KMU.Mit localsearch mehr Kundinnen und Kunden erreichenDer Fokus liegt klar auf einer gezielten Digitalstrategie, mit der das "Herzog Marinecenter (https://herzog.ch/)" seine digitale Präsenz ausbauen und sich stärker im lokalen Markt positionieren kann. Ziel ist es, die Auffindbarkeit des Familienunternehmens im Internet zu verbessern, um lokal und überregional Kundinnen und Kunden zu gewinnen - mit Erfolg."Dank localsearch werden wir online viel besser gefunden und haben doppelt so viele Besucher auf unserer Website", sagt Raphael Herzog, der in der Werft für Marketing und Verkauf verantwortlich ist. Dadurch hat das "Herzog Marinecenter" deutlich mehr direkte Anfragen von interessierten Kundinnen und Kunden, die schnell und persönlich bearbeitet werden.Digitaler Erfolg durch gezielte ProduktwahlDas Erfolgsrezept liegt in der massgeschneiderten Auswahl und Kombination der localsearch-Produkte. Statt Standardlösungen anzubieten, wurde eine individuelle Strategie entwickelt, die exakt auf die Bedürfnisse und Ziele des Unternehmens zugeschnitten ist. Bei Bedarf können die eingesetzten Digitalmassnahmen sinnvoll angepasst und optimiert werden. "Mit localsearch haben wir einen Partner, der unsere Marketingbedürfnisse versteht und ideal in die digitale Welt übersetzt", freut sich Raphael Herzog (https://www.localsearch.ch/de/kundenstimmen/raphael-herzog/) über die vertrauensvolle Zusammenarbeit und kompetente Beratung.Das Resultat: Eine erfolgreiche digitale Präsenz, die die Kundenzufriedenheit erhöht und das Unternehmen im digitalen Raum gut sichtbar verankert.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6040058