München (ots) -Das ist die größte Veränderung in der Geschichte des Big Mac® - McDonald's Deutschland bringt eine Chicken-Version der Burger-Ikone auf den deutschen Markt und lässt die Fans des Burgerklassikers diskutieren.Ein Stück Fast-Food-Geschichte erhält ein neues Kapitel: Mit dem zeitlich limitierten Chicken Big Mac® bringt McDonald's Deutschland eine neue Variante des legendären Big Mac® auf den deutschen Markt. Neben der originalen Rezeptur können nun auch zwei Chicken-Patties das Herzstück des Burgers bilden und stellen die Gäste damit vor eine herausfordernde Wahl. Erhältlich ist der Chicken Big Mac® ab heute bis zum 16. Juli in allen teilnehmenden McDonald's Restaurants solange der Vorrat reicht.Seit der Big Mac® 1973 seinen Weg nach Deutschland fand, gilt er als unverkennbares Aushängeschild von McDonald's. Über Jahrzehnte hinweg wurde das Original kaum verändert. Zutaten wurden optimiert, aber die grundlegenden Bestandteile blieben stets unangetastet. Mit der Einführung des Chicken Big Mac® verleiht McDonald's Deutschland dem ikonischen Burger einen knusprigen Twist. Die Mission dahinter? Ganz Deutschland dazu aufzurufen, den neuen Burger zu probieren und selbst zu entscheiden, ob das noch ein Big Mac® ist.Ist das ein Big Mac®?Der klassische Aufbau bleibt: fluffiges Bun, knackiger Salat, zartschmelzender Cheese und die beliebte Big Mac® Sauce. Die panierten Chicken-Patties sorgen dabei jedoch für ein ganz neues Geschmackserlebnis. Der Big Mac® gehört zu den beliebtesten Burgern in Deutschland und hat seit Jahrzehnten eine treue Fanbase. Umso spannender werden die Reaktionen auf diese Veränderung sein und die Frage, die sich von jetzt an jeder McDonald's Fan stellt: Ist das ein Big Mac®?Um eine lebhafte Debatte unter Fans und Foodies zu entfachen, setzt McDonald's auf eine 360-Grad Kampagne inklusive TV- und Funk-Spots, OOH, Online-Werbung, Social-Media, PR und einer Kooperation mit verschiedenen Influencern. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Der TVC wurde produziert von Wolffpack Vision, Regie führte Daniel Lundh.