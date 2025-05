Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Freitag, 30. Mai 2025, 17.10 UhrWahre Verbrechen (6)Suche nach Gerechtigkeit"Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle.Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.Mord im Kölner Karneval:In der Albertusstraße in Köln wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Brutal getötet - mitten im Kölner Karneval. Wie will man jetzt den Täter finden?Der hergerichtete Tatort:Ein Mann meldet der Berliner Polizei, seine Schwiegermutter sei brutal getötet worden. Tatsächlich finden Ermittler eine Leiche. Und sie stellen fest: Irgendetwas ist in diesem Fall anders als sonst.Der Darkroom-Mörder:Berlin: Mehrere Männer schlafen ohne Gewalteinwirkung ein und sterben - einer überlebt nur knapp. Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner ahnt: Es gibt zwischen den Opfern eine Verbindung.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6040105