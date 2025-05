© Foto: Samuel Corum - newscom

GENIUS Act passiert erste Hürde im US-Senat. Trump-Berater David Sacks sieht historischen Durchbruch für Kapitalzuflüsse in US-Staatsanleihen!Ein bahnbrechender Gesetzesentwurf zur Regulierung sogenannter Stablecoins sorgt in Washington für Aufsehen - und könnte laut dem Weißen Haus einen historischen Kapitalzufluss in den US-Staatsanleihenmarkt auslösen. David Sacks, Chefberater von Präsident Donald Trump für Krypto- und KI-Strategien, sieht in der sogenannten GENIUS Act (Government-Enabled Nationally Issued Utility Stablecoin Act) den Schlüssel zur "Freisetzung von Billionen-US-Dollar-Nachfrage" nach US-Treasuries. "Wir haben bereits über 200 Milliarden US-Dollar in Stablecoins, sie sind …