Altcoin-Markt zeigt Lebenszeichen - Aber kommt die echte Altcoin Season?

In den letzten Tagen hat sich am Kryptomarkt einiges getan. Der Altcoin-Markt zeigt erste Lebenszeichen, nachdem viele Projekte aus technischen Widerständen ausbrechen konnten. Der Gesamttrend bleibt jedoch fragil, denn trotz der positiven Bewegungen bei vielen Coins hält sich die Bitcoin-Dominanz weiter oben - ein klares Zeichen gegen eine klassische Altcoin Season.

Wachsende Marktkapitalisierung bei Altcoins

Auf dem Chart von TOTAL3, der die Marktkapitalisierung aller Altcoins ohne Bitcoin und Ethereum abbildet, wurde ein klarer Ausbruch aus der diagonalen Struktur registriert. Das jüngste Hoch bei 908 Milliarden US-Dollar konnte zwar zunächst nicht gehalten werden, wurde jedoch erneut attackiert - diesmal mit nachhaltigerem Momentum.

Kurzfristig liegt der Fokus nun auf der Zone zwischen 950 und 1.000 Milliarden US-Dollar. Ein starker Widerstand könnte dort für eine technische Verschnaufpause sorgen, bevor der Markt möglicherweise weiter ansteigt.

Die Bitcoin-Dominanz als Bremsfaktor

Die Bitcoin-Dominanz zeigt keinerlei Anzeichen von Schwäche. Obwohl Altcoins vereinzelt zulegen, bleibt BTC tonangebend. Die letzte bullische Flagge auf dem Tageschart hat sich nach oben aufgelöst, inklusive Backtest - ein klassischer bullischer Verlauf.

Solange die Dominanz nicht nachhaltig fällt, bleibt eine echte Altcoin Season unwahrscheinlich. Einzelne Outperformer wie Chainlink oder Solana sind Ausnahmen, nicht die Regel. In der Zwischenzeit zeigen viele Altcoins wie Litecoin, XRP, Cardano und VeChain vielversprechende technische Strukturen, die bei einer Fortsetzung des positiven Trends zu deutlichen Kurssteigerungen führen könnten.

MIND of Pepe Presale: KI-Memecoin kurz vor Launch

Während etablierte Altcoins im Windschatten von Bitcoin laufen, könnten gerade junge Projekte in den nächsten Tagen und Wochen parabolische Anstiege zeigen. Der KI-Memecoin MIND of Pepe startet in nur 9 Tagen und trifft damit einen potenziell perfekten Zeitpunkt im aktuellen Marktumfeld.

MIND of Pepe ist mehr als nur ein weiterer Meme-Token. Im Zentrum steht ein autonomer KI-Agent, der rund um die Uhr Investmentchancen in Echtzeit identifiziert. Er analysiert Social Media, Wallet-Transaktionen und Marktindikatoren und gibt seine Einschätzungen direkt an $MIND-Holder weiter. Mit einem aktuellen Preis von 0,0037515 US-Dollar, bereits über 9,88 Millionen US-Dollar eingesammelten Mitteln und einer Staking-Rendite von bis zu 230 Prozent APY bietet der Presale interessante Einstiegschancen für Investoren.

