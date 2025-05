Texas auf dem Weg zur ersten staatlichen Bitcoin-Reserve der USA

Bitcoin hat am 21. Mai 2025 ein neues Allzeithoch von 109.874 US-Dollar erreicht, nur sechs Wochen nachdem viele Analysten dem Kryptomarkt düstere Zeiten vorhergesagt hatten. Wie der renommierte Bloomberg-Analyst Eric Balchunas in einem Post auf X (ehemals Twitter) feststellte, ist diese Entwicklung bemerkenswert. Die positiven Fundamentaldaten mit Donald Trumps Bekundung, die USA zur führenden Krypto-Nation umzugestalten, das wachsende institutionelle Interesse und nicht zuletzt die Entwicklungen rund um staatliche Bitcoin-Reserven treiben den Kurs an. Besonders spannend ist dabei die aktuelle Entwicklung im US-Bundesstaat Texas.

Texas Senat verabschiedet Gesetz zur strategischen Bitcoin-Reserve

Texas gehört mit über 31 Millionen Einwohnern zu den bevölkerungsreichsten US-Bundesstaaten und zeichnet sich durch eine kryptofreundliche Politik aus. Der texanische Senat hat nun den "Texas Strategic Bitcoin Reserve and Investment Act" als Gesetzentwurf SB 21 mit einer überwältigenden Mehrheit von 101 zu 41 Stimmen verabschiedet.

Wie ein X-Post des Nutzers Vivek zeigt, liegt das Gesetz nun beim Gouverneur zur Unterschrift. Nach geltendem US-Recht muss der Gouverneur eines Bundesstaats einen Gesetzentwurf unterzeichnen, bevor dieser in Kraft tritt. Der amtierende Gouverneur von Texas, der Republikaner Greg Abbott, ist als deutlicher Befürworter von Kryptowährungen bekannt, weshalb Experten davon ausgehen, dass er das Gesetz unterstützen wird.

