Vancouver, British Columbia--(21. Mai 2025) / IRW-Press / Q Precious & Battery Metals Corp. (CSE: QMET) (FWB: 0NB) (OTC Pink: BTKRF) (das "Unternehmen" oder "QMET") freut sich bekannt zu geben, dass die im Vorfeld angekündigte abgeänderte und neu formulierte Übernahmevereinbarung (die "Übernahmevereinbarung") mit dem berechtigten Eigentümer des Projekts Colchester (siehe Pressemeldungen vom 7. April 2025 und 6. Mai 2025) abgeschlossen wurde. Das Projekt Colchester umfasst 8 Konzessionen mit insgesamt 559 Claims und ist strategisch günstig unmittelbar neben dem Wasserstoffprojekt Nova Scotia der Firma Quebec Innovative Materials Corp. (QIMC) gelegen.

Abbildung 1: Karte mit Rohstoffkonzessionen von QMET

Abbildung 2: Geologische Karte mit Claims von QMET

Gemäß den Bedingungen der Übernahmevereinbarung hat das Unternehmen den Verkäufern im Tausch gegen das Projekt Colchester eine nicht refundierbare Summe von 25.000 $ in bar bezahlt und 8.000.000 Stammaktien übertragen. Zudem hat das Unternehmen bestimmten Verkäufern eine Royalty von 2,0 % auf den Umsatz aus dem Verkauf von Wasserstoff oder anderen Rohstoffen des Konzessionsgebiets (die "Verkäufer-Royalty") gewährt. 50 % der Verkäufer-Royalty kann für eine Summe von 2.000.000 $ zurückgekauft werden.

Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der CSE. Die Verkäufer sind mit dem Unternehmen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz verbunden. Alle ausgegebenen Wertpapiere sind ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Über QMET

Die Explorationsprogramme von Q Precious & Battery Metals in Quebec werden von Herrn Dr. Mathieu Piche, OGQ, von seinem Büro in Val-d'Or aus beaufsichtigt. Er bekleidet im Unternehmen die Funktion eines Direktors. QMET ist zu 100 % in Besitz der Mineralclaims in Quebec und vor allem an kritischen Metallen und Edelmetallen sowie natürlichem Wasserstoff interessiert. Zu den Projekten des Unternehmens zählen das Goldprojekt McKenzie East, das Projekt LaCorne South mit Vorkommen kritischer Rohstoffe und das Projekt Matane mit natürlichen Wasserstoffvorkommen. Die Projekterschließung erfolgt in strategischer Zusammenarbeit mit der Firma Quebec Innovative Materials Corp.

Kontakt für Investoren und Medien:

Richard Penn, CEO

778-384-8923

mailto:richard@qmetalscorp.com

Q PRECIOUS AND BATTERY METALS CORPORATION

500- 666 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 3P6

http://www.wallstreetnation.com/qme

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: den Abschluss der Übernahme des Projekts Colchester, die Ausgabe von Stammaktien, die Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (CSE), das Explorationspotenzial, die geologischen Eigenschaften, potenzielle Wasserstofffunde, die Nutzung bekannter geologischer Bedingungen, die Replikation erfolgreicher Explorationsmodelle, den Ausbau strategischer Kooperationen sowie die erwarteten Explorationspläne, Meilensteine, Zeitpläne und Vorteile, die sich aus der Kooperationsvereinbarung mit Quebec Innovative Materials Corp. (QIMC) ergeben. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Nichterhalten der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion und mögliche Verzögerungen; geologische Ungewissheiten und die spekulative Natur der Mineral- und Wasserstoffexploration; tatsächliche Explorationsergebnisse, die wesentlich von den Erwartungen abweichen; die Unfähigkeit, frühere Explorationserfolge oder geologische Bedingungen anderer Projekte zu replizieren; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die Volatilität der Rohstoffpreise; Wettbewerbs- und Marktbedingungen, die die Wasserstoff- und Mineralexploration beeinflussen; operative und technologische Risiken; unvorhergesehene Umwelt- und Genehmigungsprobleme; rechtliche und vertragliche Unsicherheiten; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; und das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der Zusammenarbeit mit QIMC nicht realisiert werden. Obwohl QMET davon ausgeht, dass diese Aussagen und Erwartungen auf vernünftigen Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung basieren, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Annahmen sich als richtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen nicht wesentlich von den prognostizierten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

