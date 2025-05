Berlin (ots) -Die spanische Regierung dreht den Hahn zu: Über 65.000 Airbnb-Inserate müssen gelöscht werden, weil sie gegen Vorschriften verstoßen - auch in beliebten Urlaubsregionen wie Mallorca, Barcelona oder den Kanaren. Für viele deutsche Urlauber bedeutet das Chaos, Unsicherheit und fehlende Unterkünfte. MYNE Homes zeigt mit seinem Co-Ownership-Modell einen smarten Weg aus dem Dilemma zwischen Massentourismus, Leerstand und regionalem Frust auf der einen Seite, sowie hoher Nachfrage nach Ferienimmobilien auf der anderen Seite."Diese Entwicklung kommt nicht überraschend. Lokale Bevölkerung und Politik reagieren auf jahrelangen Wildwuchs von Ferienwohnungen bei gleichzeitigem Wohnraummangel für die Menschen vor Ort. Jetzt ist der Moment, über neue Wege im Tourismus nachzudenken", sagt Nikolaus Thomale, Gründer und Geschäftsführer von MYNE.MYNE Homes setzt genau hier an - mit einem Modell, das touristische Qualität, Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung in Einklang bringt."Unser Co-Ownership-Modell verhindert Leerstand, stärkt die lokale Wirtschaft und entkoppelt Ferienimmobilien von kurzfristiger Renditemaximierung - das ist genau die Art von Tourismus, die Orte langfristig lebenswert hält. Gleichzeitig demokratisiert es den Zugang zu hochwertigem Immobilieneigentum: Was früher nur Multimillionären vorbehalten war, wird heute für deutlich mehr Menschen möglich - nachhaltig, transparent und fair", sagt Thomale.Co-Ownership: Ein smarter Weg der FeriennutzungStatt eine Immobilie für ein ganzes Jahr leer stehen zu lassen oder auf gegebenenfalls illegale kurzfristige Vermietung zu setzen, teilen sich bei MYNE zwei bis acht Miteigentümer:innen eine hochwertige Ferienimmobilie - mit bis zu 85 % Auslastung im Jahr. Durch smarte Nutzungsplanung, professionelles Management und lokale Servicepartner wird nicht nur die Effizienz maximiert, sondern auch die Verbundenheit mit dem Ort gestärkt.MYNE Co-Owner - mehr als nur GästeMYNE Miteigentümer:innen sind keine anonymen Touristen. Sie verbringen regelmäßig Zeit an ihrem Zweitwohnsitz, pflegen Beziehungen zur Region, engagieren sich teils lokal. Das bringt Stabilität in touristisch geprägte Orte - und reduziert die Probleme kurzfristiger Übernutzung, wie sie vielerorts zu Protesten führen. Miteigentümer:Innen ist der Erhalt der regionalen Authentizität wichtig.Wachsende Nachfrage nach nachhaltigem EigentumsmodellMYNE ist heute in neun Ländern aktiv, verwaltet Immobilienwerte im neunstelligen Bereich und verzeichnet ein stark wachsendes Interesse: Über 60.000 Menschen suchen mit MYNE nach der passenden Co-Ownership-Immobilie.Über MYNEMYNE ist Europas führender Anbieter für Managed Co-Ownership von hochwertigen Ferienimmobilien. Das 2021 gegründete Unternehmen mit Sitz in Berlin macht den Besitz von exklusiven Ferienimmobilien in den beliebtesten Destinationen Europas erschwinglich, nachhaltig und mühelos - ab einem Eigenkapital von 50.000 Euro.Über eine digitale Plattform erwerben Kund:innen echte Miteigentumsanteile an sorgfältig ausgewählten Premiumimmobilien, die sie flexibel nutzen, tauschen oder vermieten können. MYNE übernimmt im Hintergrund sämtliche Aufgaben rund um Einrichtung, Verwaltung und Instandhaltung - und bietet damit ein Rundum-Sorglos-Paket für moderne Ferienhausbesitzer:innen.Das schnell wachsende Portfolio umfasst Immobilien in Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Portugal, Schweden und Kroatien. MYNE beschäftigt aktuell über 80 Mitarbeitende und hat bereits mehr als 60 Millionen Euro an Eigen- und Fremdkapital von namhaften Investor:innen und Banken eingeworben.Weitere Informationen unter www.myne-homes.com (https://www.myne-homes.com)Pressekontakt:Aleksandar MusikicHead of PRT: +49 179 45 66 933E: aleksandar.musikic@myne-homes.deOriginal-Content von: DFW Verwaltungs GmbH - MYNE Homes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179866/6040126