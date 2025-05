NINGBO, China, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Vom 22. bis 25. Mai findet in Ningbo, einer Hafenstadt in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, Chinas vierte Expo der zentralasiatischen und osteuropäischen Länder und internationale Konsumgütermesse (China-CEEC Expo) statt, wie das Exekutivkomitee der Messe bekannt gab.

Dieser Event findet statt, während China und die Europäische Union den 50. Jahrestag ihrer offiziellen diplomatischen Beziehungen feiern. Dadurch rückt die historische Hafenstadt an die Spitze von Chinas Bemühungen um eine Öffnung mit hohen Standards.

Auf der Messe werden über 400 Aussteller aus den mittel- und osteuropäischen Ländern mehr als 8.000 einzigartige Produkte präsentieren, darunter tschechisches Bier, slowenischer Honig und ungarische Daunenprodukte. Die Ausstellungsfläche umfasst mehr als 20.000 Quadratmeter und verzeichnet eine Rekordzahl an Ausstellern und ausgestellten Produkten. Es werden rund 15.000 Fachbesucher erwartet, darunter mehr als 3.000 Einkäufer aus dem Ausland. Diese planen Importe aus Mittel- und Osteuropa im Wert von voraussichtlich über 10 Milliarden Yuan.

Neben ihrer Größe verspricht die diesjährige Messe Ausstellern und Besuchern zahlreiche einzigartige und kostengünstige Erlebnisse, darunter neun Markendebüts aus den CEEC und exklusive Verbrauchergutscheine im Wert von 1,5 Millionen Yuan. Der Event umfasst außerdem 11 Schlüsselaktivitäten, vier systematische Veranstaltungen sowie über 50 sektor- und länderspezifische Matchmaking-Aktivitäten und bietet damit eine umfassende Plattform für Austausch und Zusammenarbeit.

Seit der ersten China-CEEC Expo im Jahr 2019 hat sich diese Veranstaltung in Ningbo zu einer wichtigen Plattform für die Vertiefung der Handelsbeziehungen entwickelt. Sie unterstreicht das Engagement der Stadt für die Förderung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen.

Ningbo veranstaltete 2014 seine erste CEEC-Produktmesse und richtete 2018 Chinas erste Demonstrationszone für die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und den CEEC ein. Derzeit beträgt das jährliche Handelswachstum zwischen Ningbo und den CEEC 18,3 %. Von Januar bis April dieses Jahres belief sich das gesamte Import- und Exportvolumen mit diesen Ländern auf 19,7 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 13,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Hafen von Ningbo Zhoushan hat Seeverbindungen zu fünf CEEC-Häfen aufgebaut und prognostiziert für 2024 einen Containerumschlag von 786.000 TEU. Die Stadt hat außerdem eine Passagierflugverbindung nach Budapest, Ungarn, eingerichtet, die in zwei Jahren bereits über 27.000 Passagiere befördert hat.

Über den wirtschaftlichen Austausch hinaus baut Ningbo die Zusammenarbeit mit den CEEC-Ländern in den Bereichen Bildung, Technologie, Kultur und Tourismus aus. Die Stadt unterhält freundschaftliche Beziehungen zu 19 mittel- und osteuropäischen Städten und hat neun Verbindungsbüros in CEEC-Ländern eingerichtet. Darüber hinaus hat sie Plattformen wie die "Industrie-Bildungs-Allianz chinesischer Berufshochschulen und CEEC-Länder" geschaffen und eine Reihe von Events organisiert, darunter eine Austauschwoche zwischen China und CEEC-Ländern.

Um das gegenseitige Verständnis der Menschen weiter zu vertiefen, wird auf dieser Messe erstmals ein attraktiver CEEC-Bereich vorgestellt. In diesem werden über 400 gemeinsam von China und CEEC herausgegebene Bücher sowie eine Vielzahl von Exponaten ausgestellt, die die kulturelle Vielfalt der 14 mittel- und osteuropäischen Ländern präsentieren.

Ningbo nutzt seine engen Beziehungen zu den CEEC-Ländern, um die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern zu fördern. Die EU bleibt Ningbos größter Handelspartner, wobei das Handelsvolumen in den ersten vier Monaten dieses Jahres 81,42 Milliarden Yuan erreichte, was einem Anstieg von 11,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Am 30. April wurden über 100 TEU mit in China hergestellten Photovoltaikmodulen vom Hafen Ningbo Zhoushan aus nach Wilhelmshaven verschifft. Dies war die erste Kombination aus intermodalem See- und Schienenverkehr mit dem China-Europe Express und stellte einen direkten Logistikkanal her, der den hohen Volumen- und Zeitanforderungen des Handels mit Europa gerecht wird.

Neben Ausstellern aus den 14 mittel- und osteuropäischen Ländern zog die diesjährige Messe Teilnehmer aus neun weiteren Nationen an, darunter Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien. Aus acht dieser Länder waren die Aussteller zum ersten Mal dabei, wodurch sich die Reichweite des Events auf den Rest Europas ausweitete.

Mit Blick auf die Zukunft wird Ningbo sich laut Bürgermeister Tang Feifan weiterhin als bevorzugter Standort für den bilateralen Handel, Investitionen und den kulturellen Austausch zwischen China und Mittel- und Osteuropa positionieren.

Die Stadt möchte Synergien zwischen der Expo und der Demonstrationszone fördern, um mit diesem Event weitere institutionelle Plattformen für Ningbo zu gewinnen und die Entwicklung und Erfolge der bilateralen Zusammenarbeit zu stärken, fügte Tang hinzu.

Quelle: das Exekutivkomitee der China-CEEC Expo

Kontaktperson: Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558