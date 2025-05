Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt hat es in der vergangenen Woche einen Renditeanstieg gegeben, so die Börse Stuttgart.Hintergrund seien die Haushaltsprobleme der USA. Die 30-jährige US-Staatsanleihe sei über 5 Prozent gestiegen und habe damit das höchste Niveau seit November 2023 erreicht. Am aktuellen Haushalt der USA zeige sich aber auch ein generelles Problem, das auch andere Industrieländer hätten. Regierungen müssten handeln, möchten aber nicht die harten Sparentscheidungen treffen, die notwendig seien, um die Haushaltslage auf eine nachhaltigere Grundlage zu stellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...