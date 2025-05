Die Schwarz Transporte GmbH wird einer der ersten Betreiber des Mercedes-Benz eActros 600 in Österreich. In wenigen Wochen kommen vier Exemplare am Linzer Standort des Familienbetriebs an. Künftig ziehen die E-Sattelschlepper einen speziell für den Schüttguttransport konzipierten Auflieger - eigentlich ein Hemmnis für die Elektrifizierung. Aber - wie Schwarz zeigt - definitiv kein Ding der Unmöglichkeit. Die Schwarz Transporte GmbH sitzt in Sankt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...