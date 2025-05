Ibiza (ots) -Sonne, Meer, Musik - und natürlich Mode: Marc Cain lud zu einem exklusiven Event auf Ibiza, um die neue Kollektion des Labels Glam in einem unvergesslichen Setting zu präsentieren. Gefeiert wurde nicht nur der Launch der aktuellen Linie, sondern auch das einjährige Jubiläum des Labels. Das Thema "Dotted Delight" verkörpert mit verspielter Leichtigkeit den Spirit des Sommers.Im Fokus der Kollektion stehen kräftige Rottöne sowie klassische Schwarz-Weiß-Kombinationen, die im Zusammenspiel mit Polka-Dots eine moderne, elegante Optik schaffen. Feminine Silhouetten, fließende Seiden-Leinen-Mischungen und ein Hauch von Glitzer durch paillettenbesetzte Stoffe verleihen den Looks Glamour und sommerliche Eleganz.Der Auftakt war eine exklusive Yacht-Cruise vor der pittoresken Küste Ibizas - stilvoll und gleichzeitig entspannt. Das Highlight folgte beim Dinner im angesagten "Cotton Beach Club", wo die Gäste ein luxuriöses Ambiente in den Farben der Kollektion - Weiß, Rot und Schwarz - erwartete. 100 in der gesamten Location verteilte Kerzen ließen eine stimmungsvolle und elegante Atmosphäre entstehen. Für musikalische Glanzpunkte sorgte ein Live-Saxophonist, der die mediterrane Szenerie untermalte.Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Ronan und Storm Keating, Jessica und Johannes Haller, Frida Aasen, Rebecca Mir und Kristina Bazan, die die Looks der neuen Kollektion trugen.Creative Director Marinela Oglan beschreibt die Wahl der Location begeistert:"Ibiza ist der perfekte Ort, um unsere Kollektion zu zelebrieren - die Leichtigkeit, das Licht, die Lebensfreude - all das spiegelt sich in 'Dotted Delight' wider."Die Kollektion ist ab sofort in allen Marc Cain Stores sowie im Marc Cain Onlineshop erhältlich.Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104492/6040193