© Foto: Richard Drew - AP

JP-Morgan-Chef Dimon warnt vor einer Stagflation in den USA. Geopolitik, Defizite und Inflation belasten das Land. Dimon ist der Ansicht, dass die Fed richtig agiert. Anleger meiden derweil den US-Dollar.Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, sieht die US-Wirtschaft in einer riskanten Lage und warnt vor einer möglichen Stagflation. In einem Bloomberg-Interview auf dem Global China Summit in Shanghai bezeichnete er die wirtschaftlichen Risiken als erheblich: geopolitische Spannungen, steigende Haushaltsdefizite und anhaltender Inflationsdruck. Die momentane Lage sei alles andere als ein "Sweet Spot". Angesichts dieser unsicheren Rahmenbedingungen lobte Dimon die zurückhaltende Haltung der …