Technologie verändert die Welt - aber nur, wenn Menschen sie verstehen, weiterdenken und anwenden. Genau hier setzt PIABO Communications (https://piabo.net/) an. Und wird dafür erneut ausgezeichnet: Im aktuellen Pfeffer-Ranking des PR-Journals belegt PIABO den 1. Platz unter Deutschlands Kommunikationsagenturen mit Fokus auf Technologie und Digitalisierung - mit einem beeindruckenden Vorsprung von 47 Prozent auf den nächstplatzierten Wettbewerber.



"Fokus schafft Wirkung - und genau darin liegt unsere Stärke", sagt Tilo Bonow (https://www.linkedin.com/in/tilobonow/), Gründer und CEO von PIABO Communications. "Wir begleiten Innovationen nicht nur, wir treiben sie aktiv voran. Ob Scale-up, Mittelständler oder internationaler Tech-Konzern - wir sind der strategische Partner für alle, die Zukunft nicht nur denken, sondern gestalten."



Mit einem Team von über 100 Expert:innen in Berlin, München, Hamburg, Paris, Singapur, UK und US vereint PIABO Communications tiefes Know-how in den Bereichen Venture-Capital, digitale Transformation sowie B2B- und B2C-Kommunikation mit einem starken globalen Netzwerk aus Medien, Influencer:innen, Stakeholder:innen, Events und Partner:innen. PIABO ist fest im internationalen Innovationsökosystem verankert - und treibt dieses als strategische Kommunikationsberatung aktiv mit voran. Der klare Fokus liegt dabei auf der Steigerung der Wertschöpfung für Kund:innen.



Daniela Harzer (https://www.linkedin.com/in/daniela-harzer-1636b843/), Geschäftsführerin und COO von PIABO Communications, ergänzt: "Diese Auszeichnung gehört unserem gesamten Team und fußt darauf, dass wir in der Beratung den Fokus auf die Steigerung der Wertschöpfung bei unseren Kund:innen legen. In gemeinsamer Co-Creation erarbeiten wir ein passgenaues, auf die Bussinesziele der Kund:innen einzahlendes Kommunikationsökosystem. Verknüpfung statt Silos. Darum sind wir so erfolgreich mit dem, was wir tun."



Die Mission von PIABO Communications: Innovation in Sichtbarkeit, Wachstum und gesellschaftlichen Impact übersetzen. Mit Kommunikation, die strategisch ist, kreativ umsetzt und messbar wirkt.



Über PIABO Communications



PIABO Communications (https://piabo.net/) mit Hauptsitz in Berlin ist Europas führende Kommunikationsagentur und Wachstumsplattform für die innovativsten Unternehmen der Welt. PIABO Communications erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech, Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, Cybersecurity, AR/VR, Deeptech, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Markenstrategie, Content-Marketing und Influencer-Programme. PIABO Communications wird von Gründer & CEO Tilo Bonow (https://www.linkedin.com/in/tilobonow/) und Geschäftsführerin/COO Daniela Harzer (https://www.linkedin.com/in/daniela-harzer-1636b843/), geführt und unterstützt als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio zählen u. a. GitHub, Google, Lieferando, Omio, Sequoia Capital, Shopify und Withings. Weitere Infos unter: www.piabo.net



