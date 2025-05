Solidus Labs, das kategoriedefinierende Unternehmen für Handelsüberwachung (Trade Surveillance) und Risikoüberwachung (Risk Monitoring) für digitale und traditionelle Anlageklassen, gab heute die Einführung von Agentic-Based Compliance bekannt. Dabei handelt es sich um ein bahnbrechendes Modell für Überwachungsmaßnahmen auf der Grundlage eines Netzwerks von KI-Agenten, die für eine exponentielle Steigerung von Effizienz, Präzision und Intelligenz im gesamten Prüfungszyklus der Handels- und Transaktionsüberwachung sorgen.

Ältere Compliance-Lösungen haben mit der rasanten Modernisierung und der zunehmenden Komplexität der globalen Märkte nicht Schritt gehalten. Compliance-Teams sind gezwungen, mit einem Stückwerk aus unzusammenhängenden und teuren Tools zu arbeiten, die keine effizienten Ergebnisse liefern. Laut McKinsey verbringen Compliance-Analysten 80?% ihrer Zeit mit Angelegenheiten von geringem oder mittlerem Risiko. Häufig überprüfen sie wiederholt Fehlalarme oder erledigen einfache Routineaufgaben. Diese Ineffizienz zeigt sich auch bei der Aufdeckung von Marktmissbrauch: Obwohl enorme Ressourcen und Anstrengungen in Compliance-Technologien gesteckt werden, sehen sich Unternehmen weiterhin mit Maßnahmen der Aufsichtsbehörden konfrontiert, weil Manipulationen übersehen werden. Untersuchungen zeigen, dass Marktmissbrauch wie Insider Trading bei 20?% aller Fusionen und Übernahmen sowie bei 5?% der Quartalsberichte an US-Börsen vorkommt. Im Allgemeinen führen lediglich 4?% der Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports, SARs) zu Ermittlungen durch Strafverfolgungsbehörden. Dies liegt nicht an mangelnden Bemühungen, sondern an einer unzureichenden Systemarchitektur.

Die auf der unternehmenseigenen Plattform von Solidus aufbauende Agentic-Based Compliance, HALO, definiert neu, wie Finanzinstitute Marktmissbrauchsrisiken erkennen, untersuchen und beheben. Ältere Systeme und isolierte Arbeitsabläufe werden durch eine vereinheitlichte, intelligenzgesteuerte Architektur, die von autonomen KI-Agenten angetrieben wird, ersetzt. Diese Agenten unterstützen menschliche Analysten und agieren in einer mehrdimensionalen Risikoumgebung.

"Agentic-Based Compliance ist die einzige Möglichkeit für Compliance-Teams, aufkommenden Komplexitäten wie dem 24/7-Handel außerhalb von Plattformen, der verstärkten Beteiligung von Privatkunden und den damit verbundenen erhöhten Risiken für cybergestützte Finanzkriminalität sowie produkt- und marktübergreifenden Manipulationen einen Schritt voraus zu bleiben", erklärte Asaf Meir, Gründer und Chief Executive von Solidus Labs. "Unsere Sichtweise ist einfach: Compliance-Abläufe sollten so skalierbar, intelligent und effizient sein wie die Märkte, die sie schützen sollen. Agentic-Based Compliance von Solidus bietet genau das sie behebt Probleme wie Tech-Wildwuchs, Alarmmüdigkeit, Fachkräftemangel und Überwachungslücken, die Unternehmen Tausende von Arbeitsstunden kosten und zu Verlusten und Strafen in Milliardenhöhe führen können."

HALO integriert eine Reihe zweckgebundener KI-Agenten, die jeweils darauf ausgelegt sind, eine bestimmte Phase des Compliance-Prüfungszyklus zu optimieren von der Signalanreicherung und Alarmbehebung über Modelltests und OSINT-Nachrichtenfeeds bis hin zu Fallmanagement und regulatorischer Berichterstattung.

Agentic-Based Compliance von Solidus geht aus der fragmentierten und komplexen Kryptoumgebung hervor und ist daher von Grund auf zukunftssicher für alle Anlageklassen. Die Lösung ermöglicht bis zu 20-mal schnellere Untersuchungen und erspart Compliance-Analysten täglich bis zu fünf Stunden an Routinetätigkeiten. Wie alle Lösungen von Solidus Labs wurde sie in enger Abstimmung mit Aufsichtsbehörden entwickelt und erfüllt somit die aktuellen sowie sich wandelnden Anforderungen moderner Finanzmärkte, einschließlich der Vorgaben der Marktmissbrauchsverordnungen in den USA, der EU und anderen führenden Rechtsräumen.

Solidus stellt mit Agentic-Based Compliance die nächste Generation von Surveillance-Lösungen bereit, die schon jetzt bei vorausschauenden Finanzunternehmen, die ihre Compliance-Ressourcen modernisieren und den operativen Aufwand reduzieren möchten, an Zugkraft gewinnt.

Über Solidus Labs

Solidus Labs ist das kategoriedefinierende Unternehmen für Agentic-Based Compliance in der Handels- und Risikoüberwachung. Das im Jahr 2018 von ehemaligen Goldman-Sachs-Führungskräften gegründete Unternehmen verbindet die Sorgfaltspflicht der Wall Street mit kryptonativer Innovation und Cybersicherheitsprinzipien, um Compliance für das moderne Finanzzeitalter neu zu gestalten. Den Kern bildet die KI-gestützte, risikobasierte Plattform HALO, der Finanzinstitute, Kryptofirmen und Aufsichtsbehörden weltweit vertrauen, um eine proaktive, intelligenzgesteuerte Aufsicht zu gewährleisten über jedes Produkt, jeden Handelsplatz und jede Anlageklasse hinweg.

