© Foto: Emmanuele Contini - picture alliance/NurPhoto/Emmanuele Contini

Infineon, Alphabet, Allianz und Easyjet: So bewerten Top-Analysten die Aktien. Ein Überblick.Berenberg stuft Allianz SE auf "Buy" Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 407 Euro belassen. Das starke Interesse am Versicherungssektor habe ihn positiv überrascht, schrieb Michael Huttner in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach Treffen mit Investoren in Nordeuropa. Unter den Rückversicherern sind Scor und Conduit seine "Top Picks", unter den Kompositversicherern sind es Allianz und Axa und unter den Lebenversicherern Swiss Life und NN Group. Sabre Insurance und Coface sind seine Favoriten unter den Nichtleben-Versicherern. UBS stuft Infineon auf "Buy" …