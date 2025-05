Hamburg (ots) -



In einer Wirtschaftswelt, die zunehmend nach Substanz, Klarheit und Haltung verlangt, fällt ein Name immer häufiger: Ben. Sla. Spormann. Bekannt alsDamask Coach, Gründer der Spormann KwD sowie der BESLAS Aktiengesellschaft und weiteren Firmen mit internationalem Netzwerk steht er für eine neue Generation von Wirtschaftspersönlichkeiten. Analytisch, diszipliniert und werteorientiert. Schon zu Beginn macht er deutlich: Er wolle nicht prahlen, sondern mit nachweisbaren Erfolgen überzeugen. "Ich bin der Überzeugung, dass Taten mehr sagen als Worte."



Vom Handwerkslehrling zum internationalen Unternehmer



Herkunft, Ausbildung und Entwicklung Geboren 1988 in Deutschland, beginnt Ben. Sla. Spormann seinen Weg mit einer handwerklichen Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Später folgen eine Ausbildung zum Finanzanlagenfachmann, ein duales Studium sowie verschiedene zertifizierte Weiterbildungen im Finanz- und Investmentbereich. Seine berufliche Laufbahn ist von einer beeindruckenden Vielseitigkeit geprägt.



Bereits 2010 gründet er sein erstes Unternehmen. Heute steht er an der Spitze mehrerer Firmen mit Standorten in Hamburg, dem Harz, Los Angeles und bald auch Berlin. Seine MarkeDamask Coach beruht auf den Erfolg des Multiunternehmers. Er bringt es auf den Punkt: "Das Streben, Eigenes zu erschaffen, treibt mich an."



Damask Coach: Coaching, private Investments & Netzwerk



Beratung auf Augenhöhe, Strategien für WachstumDamask Coach (https://www.damask-coach.com/leistungen)ist ein hybrides Konstrukt aus Mentoring und strategischer Unternehmensentwicklung. Die Leistungen reichen vom psychologischen Coaching zur Selbstmotivation über gezielte Unterstützung im Vertrieb bis hin zu Beteiligungen an Start-ups und Wachstumsunternehmen. Sein Anspruch: "Mein Ziel ist es, Menschen und Unternehmen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten."



Die Vision: "Mentale Stärke trifft wirtschaftliche Exzellenz."



Der Investor mit dem Blick für das Ganze



Investieren mit Verantwortung und Weitblick Ben. Sla. Spormann investiert nicht nur Kapital, sondern auch Zeit, Expertise und Netzwerk. Seine Investmentstrategie basiert auf ethischen Standards, fundierter Analyse und dem Anspruch, nachhaltige Werte zu schaffen. Dabei sagt er: "Investieren heißt für mich: Verantwortung übernehmen, Chancen erkennen und Werte schaffen."



Mehr zurInvestitionsphilosophie.



Bücher als Business-Kompass



Wissen teilen, Perspektiven eröffnen Als Autor seines Buches "Lion of Investment" verbindet Spormann Theorie mit Praxis. Seine Werke sind Reflexionsräume, inspirieren und regen zur strategischen Selbstverantwortung an. "Schreiben hilft mir, komplexe Gedanken zu strukturieren und neue Perspektiven zu entwickeln", sagt er selbst.



Mehr zu seinem Buch "Lion of Investment".



Psychologie als Schlüssel zum Erfolg



Mentale Stärke als Wettbewerbsfaktor Psychologie steht im Zentrum der Methodik von Ben. Sla. Spormann. Seine Coachings setzen dort an, wo klassische Unternehmensberatung endet, bei der Persönlichkeit der Führungskraft. Er betont: "Mentale Stärke ist kein Luxus, sondern die Grundlage für jede Form von Erfolg."



Damask Coach: Qualität durch Struktur



Systematische Exzellenz in jedem Prozess Jedes Projekt beiDamask Coach wird dokumentiert, evaluiert und kontinuierlich verbessert. Das Ziel ist nachhaltiger Erfolg, der sowohl messbar und menschlich bleibt. Spormann formuliert es so: "Qualität bedeutet für mich: Klarheit, Struktur und echte Ergebnisse."



Netzwerke, Clubkultur und persönliche Begegnung



Der Spormann KwD Business Club ImBusiness Club schafft Ben. Sla. Spormann Raum für echten Austausch unter Unternehmern, Investoren und Visionären. Kein Pitching, sondern Begegnung auf Augenhöhe. "Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, nicht zwischen Profilen", so Spormann.



Zukunftsvisionen: Nachhaltigkeit, KI und menschliche Nähe



Technologie als Werkzeug und Werte als KompassDamask Coach verbindet Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit mit einem tiefen Verständnis für menschliche Entwicklung. Dabei ist für ihn klar: "Technologie braucht Haltung. Nur so entsteht echter Fortschritt." Ben. Sla. Spormann steht dabei exemplarisch für eine neue Form von Leadership. Klug. Menschlich. Klar strukturiert.



Mehr erfahren oder Kontakt aufnehmen unter: https://www.damask-coach.com/



