Die geplante Partnerschaft wird über die KI-gestützte Plattform Intapp DealCloud Zugang zu den Daten von MSCI zu privatem Kapital, Real Assets und Transaktionen ermöglichen

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) und Intapp, Inc. (NASDAQ: INTA) haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um eine strategische Zusammenarbeit zu begründen, die es Fachleuten aus dem privaten Sektor erleichtern soll, Chancen zu erkennen, zu analysieren und zu nutzen.

Durch diese Partnerschaft wird die umfassende Palette an Informationen zu privaten Vermögenswerten von MSCI darunter Benchmarks für Private Equity, Private Credit, Immobilien und Infrastruktur, Kennzahlen zur Fonds-, Vermögens- und Transaktionsperformance sowie Marktforschung direkt in der Transaktions- und Beziehungsmanagement-Plattform Intapp DealCloud verfügbar sein.

Der optimierte Zugriff auf wichtige Marktinformationen innerhalb von DealCloud ermöglicht alternative Vermögensverwaltungsgesellschaften mehr Transparenz, eine bessere Verfügbarkeit von Daten zu Beschaffung und Origination sowie fundiertere analytische Investitionsentscheidungen. Dank nativem Zugriff können DealCloud-Nutzer über intuitive Dashboards und anpassbare Berichte direkt mit den Daten zu privaten Vermögenswerten von MSCI interagieren. Sie können auch die Real-Asset-Daten von MSCI, einschließlich Daten auf Objektebene, nutzen, um potenzielle Anlagechancen zu identifizieren und zu recherchieren.

Luke Flemmer, Head of Private Assets bei MSCI, erklärte: "Durch die Integration unserer Erkenntnisse in eine Plattform, der über 1.000 General Partner vertrauen, ermöglichen wir schnellere und fundiertere Entscheidungen in privaten Märkten. Durch die Zusammenarbeit mit DealCloud werden die privaten Asset-Datensätze von MSCI direkt in die täglichen Arbeitsabläufe von Anlageexperten integriert, was sowohl die Effizienz als auch die Transparenz erhöht. MSCI hat sich dazu verpflichtet, durch zuverlässige, unabhängige Daten und Analysen für mehr Transparenz auf privaten Märkten zu sorgen, und diese Partnerschaft unterstützt dieses Ziel in hohem Maße.

Ben Harrison, President of Industries bei Intapp, fügte hinzu: Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Kunden Marktdaten von Drittanbietern bereitzustellen, die vollständig in unsere Plattform integriert sind, ohne dass eine manuelle Dateneingabe erforderlich ist. Dies verbessert die Benutzerfreundlichkeit und stellt unseren gemeinsamen Kunden die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung, sodass sie die besten Gelegenheiten finden und nutzen können. Unsere neue Partnerschaft mit MSCI erweitert den Zugang zu soliden Datensätzen aus privaten Märkten direkt in DealCloud und unterstützt Investoren und Berater im Bereich Privatkapital und Real Assets dabei, große Datensätze besser zu navigieren, komplexe Märkte sorgfältig zu bewerten und mehr Transaktionen abzuschließen.

MSCI und Intapp verhandeln derzeit über eine endgültige Vereinbarung, nach deren Abschluss die Datensätze von MSCI in den kommenden Monaten auf der DealCloud-Plattform verfügbar sein werden.

Über Intapp

Die Software von Intapp unterstützt Fachleute dabei, das Wissen, die Beziehungen und die operativen Erkenntnisse ihrer Teams zu erschließen, um den Wert für ihre Unternehmen zu steigern. Mithilfe der Leistungsfähigkeit angewandter KI machen wir Unternehmens- und Marktinformationen leicht auffindbar, verständlich und nutzbar. Mit dem Portfolio vertikaler SaaS-Lösungen von Intapp können Fachleute ihr gebündeltes Fachwissen nutzen, um intelligentere Entscheidungen zu treffen, Risiken zu managen und Wettbewerbsvorteile auszubauen. Die weltweit führenden Unternehmen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung, Investmentbanking, Rechtsberatung, Privatkapital und Immobilien vertrauen auf die branchenspezifische Plattform und die Lösungen von Intapp, um sich zu modernisieren und neues Wachstum zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter Intapp.com und vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von unternehmenskritischen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investment Community. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Anlageentscheidungen, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, die wichtigsten Risiko- und Renditetreiber zu verstehen und zu analysieren, und sie dabei unterstützen, mit Zuversicht effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, forschungsgestützte Lösungen, mit denen unsere Kunden Einblicke in den gesamten Anlageprozess gewinnen und dessen Transparenz erhöhen können. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.msci.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250521207843/de/

Contacts:

Medien:

MSCI: pr@msci.com

Intapp: press@intapp.com