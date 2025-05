Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -



Neue Geräte mit mehr Google KI-Funktionen und erweiterten Sicherheitsupdates bis 2030



Im Anschluss an die Google I/O 2025 kündigte die globale Technologiemarke HONOR heute ihre Verpflichtung an, 6 Jahre[1] Android-Updates für ihre kommende HONOR 400-Serie bereitzustellen. Diese Serie wird auch über fortschrittliche KI-Funktionen verfügen, die auf Google-Technologie basieren.



An vorderster Front der Android-Entwicklung und -Implementierung



Dank der langjährigen Zusammenarbeit mit Google gehört HONOR zu den ersten, die ihren Nutzern das neueste Android-Erlebnis bieten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es HONOR, Entwicklern einen schnellen Zugang zu den neuesten Android-Versionen zu bieten, sodass die Benutzer die neuesten und sichersten Android[2] Funktionen ohne Verzögerung nutzen können.



Letztes Jahr hat HONOR die Branche angeführt, indem es als eines der ersten Unternehmen die Android 15 Beta-Version für HONOR-Entwickler freigegeben hat. Um diese Tradition der Innovation fortzusetzen, ist die Android 16 Beta 3 Version bereits seit dem 7. Mai für Entwickler auf dem HONOR Magic7 Pro verfügbar.



Förderung der offenen Zusammenarbeit im Zeitalter der Intelligenz



Das Engagement von HONOR für eine offene Zusammenarbeit ist ein Eckpfeiler im HONOR ALPHA PLAN. Dieser soll ein offenes Ökosystem zur gemeinsamen Nutzung von Werten mit globalen Partnern schaffen. Die Vertiefung der langfristigen Partnerschaft zwischen HONOR und globalen Partnern ist ein Beispiel für den HONOR ALPHA PLAN in Aktion.



Mit der HONOR 400 Serie können Nutzer verschiedene Möglichkeiten mit der KI-Bild-zu-Video[3]-Erzeugung auf Vertex unter Verwendung von Googles modernstem Videoerzeugungsmodell, Veo 2, erkunden. Die Funktion verwandelt statische Bilder - von echten Fotos über KI-generierte Kunstwerke bis hin zu wertvollen alten Fotografien - in fesselnde 5-7 Sekunden lange Kurzvideos und Live-Fotos.



Technologie-Fans und Verbraucher können sich auf die Einführung der HONOR 400 Serie freuen, die diese fortschrittlichen KI-Fähigkeiten durch die Kraft der offenen Zusammenarbeit bieten soll.



[1] Nutzer der HONOR 400 Serie in der EU sind die ersten, die von den

Android-Updates über 6 Jahre profitieren.

[2] Google und Android sind Marken von Google LLC.

[3] Wird über OTA aktualisiert. Die konkreten Auswirkungen der Implementierung

können je nach Nutzungsszenario variieren, bitte beachten Sie die tatsächlichen

Erfahrungen. Globaler Erstverkaufszeitraum (ohne Lateinamerika und Eurasien):

Dauer: 15. Mai-31. August 2025. Die Nutzer können über die Fotogalerie 2 Monate

lang kostenlosen Zugang anfordern. Die Berechtigung zur Verlängerung wird anhand

der tatsächlichen Nutzungshäufigkeit beurteilt. Details zum Angebot: Nach

Anfordern des kostenlosen Zugangs können Nutzer bis zu 10 kostenlose Nutzungen

pro Tag innerhalb von 2 Monaten in Anspruch nehmen.

Hinweis: Verfügbarkeit und Details des Angebots variieren je nach Region. Bitte

beachten Sie die tatsächlichen Nutzererfahrungen.

Verwenden Sie keine Fotos von Prominenten, politischen Persönlichkeiten,

Nationalflaggen und anderen sensiblen Informationen, um eine Risikokontrolle zu

vermeiden.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2692776/HONOR_Android_16_Beta_Now_Available_HONOR_Magic7_Pro.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/honor-verpflichtet-sich-zu-6-jahren-android-updates-fur-die-kommende-honor-400-serie-302463140.html



Pressekontakt:



Wenqing Mi,

miwenqing@honor.com



Original-Content von: Honor Device Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179869/6040334





© 2025 news aktuell