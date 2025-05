Hamburg (ots) -



Der Countdown läuft! Das deutschlandweit erste LEGO® Discovery Centre der neuen Generation öffnet am 13. Juni 2025 im Westfield Hamburg-Überseequartier seine Pforten. In der spektakulären, immersiven LEGO Indoor-Spielewelt mit zwölf Erlebnisbereichen haben Kinder und ihre Familien dann die wunderbare Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und eine intensive gemeinsame Zeit voller Spaß zu verbringen. Exklusiv vorab wurde nun bereits das Herzstück des LEGO Discovery Centre Hamburg enthüllt: die 1,3 Millionen LEGO Steine umfassende LEGO MINI WORLD mit Hamburger Wahrzeichen wie Rathaus, Elbphilharmonie und Hamburger DOM mit Millerntor-Stadion. Ab Freitag, 23. Mai 2025, 15 Uhr, läuft dann auch der Vorverkauf der heiß ersehnten Tickets (ab 23,50 Euro p.P.). Buchungen für einen Besuch im LEGO Discovery Centre Hamburg sind dann ausschließlich online möglich unter www.legodiscoverycentre.com/hamburg



3.000 Quadratmeter pures LEGO Spiel- und Lern-Vergnügen gibt es ab dem 13.06.25 im LEGO Discovery Centre Hamburg! Das innovative Freizeit-Konzept für Familien mit Kindern im Alter von zwei bis zwölf Jahren wurde von Merlin Entertainments gemeinsam mit der LEGO Gruppe entwickelt und ist in dieser Form deutschlandweit erstmalig. Insgesamt zwölf verschiedene Erlebnisbereiche bietet die spektakuläre LEGO Indoor-Spielewelt. Herzstück der Familien-Attraktion ist eine fantasievoll gebaute LEGO MINI WORLD, die nun bereits vorab enthüllt wurde. Passend zu Hamburg befinden sich in dieser fabelhaften Welt aus 1,3 Millionen LEGO Steinen natürlich auch bekannte Sehenswürdigkeiten der Hansestadt wie das Rathaus, die Elbphilharmonie, Landungsbrücken, das Volksparkstadion oder der Hamburger DOM mit Millerntor-Stadion. Miriam Wolframm, General Managerin des LEGO Discovery Centre Hamburg, voller Begeisterung: "Die fantastischen Modelle sind alle in detailverliebter Kleinstarbeit von Hand gefertigt. Alleine in die MINI WORLD sind insgesamt über 25.000 Stunden Bauzeit und mehr als 1,3 Millionen LEGO Steine geflossen. Unser "Master Model Builder" Robert sowie mehr als 100 LEGO Baumeisterinnen und Baumeister aus aller Welt haben Großartiges geleistet." Weiter erklärt Miriam Wolframm freudig: "Jetzt können wir es natürlich kaum erwarten, unsere Türen am 13. Juni 2025 offiziell zu öffnen und Hamburg um ein fantastisches Ausflugshighlight zu bereichern."



Die MINI WORLD ist einer von insgesamt zwölf verschiedenen Erlebnisbereichen, die das LEGO Discovery Centre auf seinen 3.000 Quadratmetern präsentiert. Ein weiteres besonderes Highlight ist das neuartige, immersive LEGO Abenteuer "Weltraum Mission", bei dem ein vorab selbstgebautes LEGO Raumschiff digital eingescannt und dann durch den Weltraum gesteuert wird. Außerdem erwartet die Gäste im "Imagination Express" eine fantastische Zugfahrt durch eine XXL LEGO Welt. Jüngere LEGO Fans kommen im LEGO® DUPLO® Park voll und ganz auf ihre Kosten. Darüber hinaus gibt es u.a. die "Minifiguren Werkstatt", die "Action Zone" mit spektakulären Spiel- und Abenteuerbereichen sowie ein atemberaubendes 4D-Kinoerlebnis, in dem den Gästen der Wind sprichwörtlich um die Nase weht. In angeleiteten Kreativworkshops können Kinder und ihre Familien ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Ein engagiertes und kreatives Team rund um "Master Model Builder" Robert Püschel und so genannte Playmaker begleiten und unterstützen die Gäste in der gesamten Erlebniswelt. Für Erwachsene LEGO Fans wird es zudem regelmäßig "After Work" Events geben, bei denen auch sie ihrer LEGO Leidenschaft ausgiebig nachgehen können.



Am 2. Mai 2025 wurde in einer ersten Phase bereits der LEGO Shop des LEGO Discovery Centre Hamburg eröffnet. Der modernste LEGO Shop Norddeutschlands bietet auf 200 Quadratmetern u.a. Highlights wie die erste Minifiguren Factory der Region und ist ein eigenständiger Teil des LEGO Discovery Centres im Westfield Hamburg-Überseequartier.



Alle News, Informationen und Tickets gibt es unter www.legodiscoverycentre.com/hamburg



Pressekontakt:



Isabel Albrecht

Kommunikationsberatung

Tel.: +49 175 4173810

e-mail: mail@isabel-albrecht.com



Ingrid Breul-Husar

Kommunikationsberatung

Tel.: +49 1577 1954747

e-mail: mail@breulhusar.com



Original-Content von: LEGO Discovery Centre Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171626/6040368





© 2025 news aktuell