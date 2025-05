Düsseldorf (ots) -



Klüh Catering ist auch in diesem Jahr wieder der umsatzstärkste Contract-Caterer im Bereich Kliniken und Krankenhäuser. Das geht aus der aktuellen Marktanalyse des Fachmagazins gvpraxis hervor, das die Branche jährlich in ihrem renommierten Ranking bewertet. Mit einem Umsatz von 152 Millionen Euro und einem Wachstum von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr sichert sich Klüh zum zwölften Mal in Folge die Spitzenposition im Care-Segment.



"Dass wir erneut Platz 1 belegen, ist eine schöne Bestätigung unserer kontinuierlichen Arbeit im Gesundheitswesen - und gleichzeitig ein klares Zeichen des Vertrauens unserer Kunden. Unsere langjährige Erfahrung, gepaart mit Innovation, Nachhaltigkeit und Qualität, macht uns zu einem verlässlichen Partner für die Care-Gastronomie", sagt Thorsten Greth, Geschäftsführer bei Klüh Catering.



Mit seinen maßgeschneiderten Verpflegungskonzepten für Kliniken, Reha-Einrichtungen und Seniorenheime zählt Klüh seit vielen Jahren zu den zentralen Akteuren in der Gemeinschaftsverpflegung. Dabei setzt das Unternehmen verstärkt auf digitale Lösungen, ressourcenschonende Prozesse und ein vielfältiges, ausgewogenes Speisenangebot - angepasst an die spezifischen Bedürfnisse der Care-Gäste.



Auch im übergreifenden Marktvergleich behauptet sich Klüh erneut unter den führenden Anbietern und rangiert weiterhin auf dem vierten Platz des Gesamt-Cateringmarktes.



Neue Impulse für die Branche: Thorsten Greth im ICA-Beirat



Ein weiteres Zeichen für die starke Position von Klüh im Care-Segment ist die Berufung von Klüh Catering-Geschäftsführer Thorsten Greth in den Beirat des Institute of Culinary Art (ICA) für das Fachgremium Caregastronomie. Das ICA ist eine unabhängige Plattform, die Wissenstransfer, Netzwerken und Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht und das Ziel verfolgt, Menschen für die Gastronomie zu begeistern und die Branche zukunftsfähig zu gestalten. Mit über 30 Jahren Branchenerfahrung steht Greth für Innovationskraft, strategische Weitsicht und fundiertes Praxiswissen. Seit 2016 führt er Klüh Catering und hat das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter im deutschen Care-Catering entwickelt. Mit seinem Eintritt in den ICA-Beirat wird er künftig Impulse für Prozessoptimierungen, Digitalisierung und zukunftsweisende Konzepte in der Gemeinschaftsgastronomie setzen.



Über Klüh:



Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2025). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.



