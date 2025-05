Wuppertal (ots) -



Wie kann eine Hotelkette mit hohem Gästeaufkommen und begrenzten personellen Ressourcen dauerhaft für Sauberkeit sorgen? Als eine der ersten Hotelketten in Deutschland setzt McDreams auf vollständig digitalisierte Prozesse. Gemeinsam mit Nexaro wurden über 50 autonome Saugroboter Nexaro NR 1500 sowie mehrere Nexaro Trolleys in den neun Häusern der familiengeführten Budget-Hotelgruppe integriert. Das Ergebnis: messbar mehr Effizienz, deutlich weniger Belastung für das Housekeeping und ein durchgehend hohes Maß an Sauberkeit auf rund 40.000 m².



Neue Maßstäbe in der Hotellerie



In einem Betrieb mit täglich hohem Gästeaufkommen ist eine verlässliche, flexible Reinigung essenziell - insbesondere in Fluren und öffentlich zugänglichen Bereichen. Bei McDreams werden deshalb täglich bis zu drei Reinigungszyklen pro Standort durchgeführt. Die automatisierte Lösung von Nexaro entlastet das Reinigungspersonal und sorgt dabei für gleichbleibende Reinigungsqualität - auch bei tagesaktuellen Schwankungen der Auslastung.



"Die Teppichreinigung gehört zu den klassischen Routineaufgaben. Sie kostet Zeit, ist körperlich anstrengend - und muss trotzdem zuverlässig erledigt werden", sagt Linda Ruppel, Area Managerin NRW bei McDreams. "Gerade bei hohem Gästewechsel ist das eine echte Herausforderung. Früher musste man das Personal nochmal losschicken, wenn spät anreisende Gäste Dreck mitgebracht haben. Heute schicken wir einfach den Roboter - auch nachts, auch bei laufendem Betrieb. Ohne Lärm, ohne Störung."



Technologieeinsatz mit echtem Nutzen



Gemeinsam mit Nexaro wurde ein Reinigungskonzept entwickelt, das auf eine Kombination aus fest installierten sowie mobil eingesetzten Geräten setzt - gesteuert über die Plattform Nexaro HUB. Der autonome Saugroboter Nexaro NR 1500 ist dabei zentraler Bestandteil des sogenannten Cobotic-Konzepts:



In den Fluren sorgen fest installierte Geräte für konstant saubere Laufwege auf selbstständig definierten Routen. In den Zimmern kommt die flexible Drop-&-Go-Funktion zum Einsatz: Reinigungskräfte platzieren die Roboter einfach im Raum und starten den Vorgang per Knopfdruck - während parallel bereits Bad oder Betten vorbereitet werden. "Das spart Zeit, gibt Struktur und reduziert die körperliche Belastung", erklärt Ruppel.



Arbeitsentlastung, die ankommt



Die Umstellung auf den automatisierten Reinigungsprozess verlief reibungslos: "Die Einbindung in das Nexaro HUB war intuitiv - ich selbst konnte meine Kolleginnen und Kollegen in weniger als einer halben Stunde einarbeiten", berichtet Ruppel. Auch das Feedback der Gäste ist eindeutig: Die Reinigungsqualität wird aktiv wahrgenommen - und spiegelt sich in den positiven Bewertungen wider.



Zertifizierte Sicherheit und smarte Technologie



Der Nexaro NR 1500 erfüllt höchste Sicherheitsstandards: Er ist vom TÜV SÜD zertifiziert und entspricht der internationalen Norm IEC 63327 sowie der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Ausgestattet mit modernster Sensorik, KI-gestützter Navigation, großem Staubbehälter und HEPA H13-Filter sorgt er für eine gründliche Reinigung.



Hier geht's zum gesamten Case mit McDreams (https://nexaro.com/pages/case-mcdreams) im Interview.



Über McDreams



McDreams Hotels ist eine familiengeführte Hotelkette mit neun Standorten und 888 Zimmern in Deutschland. Der Fokus liegt auf effizienten, digitalen Prozessen und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem innovativen Betriebskonzept ohne Rezeption und durch den konsequenten Einsatz digitaler Technologien stellt McDreams die Weichen für eine neue Form der Hotellerie. Mehr Informationen unter: www.mcdreamshotels.de



Über Nexaro



Nexaro ist ein international agierendes Start-Up aus Wuppertal und Teil der Vorwerk Gruppe, die seit 1883 ein Garant für höchste Qualität ist - und heute eine global aktive Gruppe mit 3,2 Mrd. EUR Umsatz sowie 9.127 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern (Stand: Geschäftsbericht 2023). Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Vorwerk Gruppe profitiert Nexaro einerseits vom wechselseitigen Wissens- und Technologietransfer und verfügt andererseits über die notwendigen Freiheiten, um das Geschäftsmodell zu entwickeln und mit dem innovativen Nexaro Cobotic-Ansatz zu einem Impulsgeber der Reinigungsbranche zu werden. Nexaro hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von langfristigen Partnerschaften auf internationaler Ebene abgeschlossen - so ist das Wuppertaler Technologie-Unternehmen inzwischen in mehr als zehn europäischen Ländern vertreten. Intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche haben die Entwicklung der autonomen Saugroboter Nexaro NR 1500 und Nexaro NR 1700 und der zugehörigen Softwarelösung Nexaro HUB ermöglicht. Neben dem Fokus auf höchste Qualität liegt ein weiterer Schwerpunkt bei Nexaro auf den Themen Produkt- und Datensicherheit sowie Cyber Security.



