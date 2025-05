Dietikon (ots) -



Ex Libris NEXT CHAPTER, das weltweit erste digitale Buchfestival, hat die Magie des Lesens mit 12 Stunden Lesungen von 29 Autor*innen und BookToker*innen wie Röbi Koller, Blanca Imboden oder Gian-Marco Schmid (Gimma) gefeiert. Mit teilweise über 900 Zuschauer*innen gleichzeitig sowie über 180'000 Aufrufe im digitalen 3D Lesecafé können die Veranstalter*innen von Ex Libris einen grossen Erfolg vermelden.



Ex Libris, die Nummer 1 für Bücher online, hat zum "Schweizer Vorlesetag" mit NEXT CHAPTER, dem weltweit ersten digitalen Buchfestival, ein Experiment gewagt. Dieses ist soweit geglückt: Teilweise verfolgten über 900 Zuschauer*innen gleichzeitig via Video-Livestream die Lesungen von 29 Vorleser*innen. Für die durchschnittlich 115 Zuschauer*innen einzigartig war, dass man sich in Echtzeit mit den Vorlesenden austauschen konnte. Insgesamt verzeichnete NEXT CHAPTER 3717 Interaktionen zwischen Vorlesenden und Publikum.



Ex Libris will das digitale Leseerlebnis stetig weiterentwickeln und das Lesen einem breiten Publikum zugänglich machen. Zu erleben war vom Sachbuch bis zur Kurzgeschichte eine sehr breite Auswahl an Literatur. Durchschnittlich verweilen die Zuschauenden etwas mehr als eine Stunde im 3D Lesecafé.



Für die Initiantinnen und Initianten bei Ex Libris ist das klassische Format der Literaturvermittlung - die Lesung - in Kombination mit aktueller Technologie der Versuch, das Buch einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Das hat bei der Online-Marktführerin in der Schweiz Tradition: Seit den 1940er-Jahren formuliert Ex Libris den Anspruch, das breiteste Sortiment an Büchern zu den attraktivsten Preisen anzubieten. Rafael Schenker, COO bei Ex Libris zieht Bilanz zur erstmaligen Durchführung von NEXT CHAPTER: "Unser Ziel war es, im digitalen Raum ein nahes, interaktives Erlebnis zu schaffen und das Lesen für alle zugänglich zu machen. Das ist soweit geglückt." Ex Libris will mit NEXT CHAPTER zeigen, wie Literaturveranstaltungen in der Zukunft aussehen können.



Wer das Festival verpasst hat, kann sich den gesamten Livestream inklusive Bonustracks weiterhin auf unserem YouTube-Kanal ansehen: https://www.exlibris.ch/de/ueber-uns/veranstaltungen/next-chapter/lesecafe/



Weitere Veranstaltungen geplant



Alle Vorleser*innen von NEXT CHAPTER wurden als Hologramm aufgezeichnet und sind an ausgewählten Events in Zürich, Basel, Bern und Luzern zu sehen. In Cafés und Kulturstätten haben Besucher*innen die Möglichkeit, Lesungen aus dem Festival noch einmal zu erleben - live, aber trotzdem virtuell. Alle Termine finden Sie unter exlibris.ch/nextchapter (http://exlibris.ch/nextchapter)



* * *



Visuelle Eindrücke von NEXT CHAPTER



Pressebilder (https://we.tl/t-RHMDKd5fZf)



Über Ex Libris



Ex Libris ist der grösste Schweizer Online-Shop für Bücher und verfügt zudem in der deutschen Schweiz über 15 Filialen (Stand Oktober 2023). Im Online-Shop bietet die Migros-Tochter ein Sortiment mit mehr als 8 Millionen Bücher, hinzu kommen mehrere Millionen digitaler Produkte zum Download. Jeden Monat besuchen über eine Million Kunden den Online-Shop www.exlibris.ch. Ex Libris beschäftigte per 31. Dezember 2022 insgesamt 221 Mitarbeitende.



Pressekontakt:



Ex Libris AG

Media Relations

Lerzenstrasse 18, CH-8953 Dietikon

Telefon: +41 79 675 06 90

E-Mail: medien@exlibris.ch



Original-Content von: Ex Libris AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008365/100931913





© 2025 news aktuell-CH