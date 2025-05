Der Bitcoin-Kurs hat ein neues Rekordhoch erreicht und ist über die Marke von 110.000 US$ gestiegen. Doch wie geht es jetzt weiter? Und worauf sollten Investoren jetzt achten? Kommt der Anstieg? Ohne die Begleitung von wesentlichen News ist der Bitcoin am Mittwochnachmittag auf ein neues Rekordhoch auf über 109.000 US$ gestiegen und baut am Donnerstag die Gewinne bis auf bisher 111.000 US$ aus. Damit ist die Mutter aller Kryptowährungen nun wertvoller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...