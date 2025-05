EQS-News: Verve Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Verve stärkt Investor Relations und erweitert das Team auf internationaler Ebene



22.05.2025 / 15:15 CET/CEST

Ingo Middelmenne wird neuer Head of European Investor Relations

Weiterer Ausbau der Kapitalmarktaktivitäten in Europa und den USA Stockholm, 22. Mai 2025 - Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) baut nach dem erfolgreichen Uplisting in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse am 12. Mai 2025 ihre internationalen Investor-Relations-Aktivitäten weiter aus. Als Teil des umfassenden Engagements für Transparenz und Investorenkommunikation verstärkt das Unternehmen sein IR-Team und intensiviert seine Präsenz an den internationalen Kapitalmärkten. Ingo Middelmenne ergänzt das Team als neuer Head of European Investor Relations. Der erfahrene Interim Manager bringt mehr als 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung mit und wird sich auf den Ausbau der Beziehungen zu Analysten und Investoren in den Benelux-Ländern, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Skandinavien und dem übrigen Europa konzentrieren. Parallel dazu plant Verve, auch seine auf die USA ausgerichteten Kapitalmarktaktivitäten weiter zu stärken. Der derzeitige Head of Investor Relations, Sören Barz, übernimmt eine neue Führungsrolle als Vice President Corporate Communications & Strategic Initiatives. Diese Entwicklung unterstreicht Verve's Anspruch, internes Talent gezielt zu fördern und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens zu schaffen. "Mit unserer Marktführerschaft im Bereich ID-loser Werbetechnologien haben wir Verve erfolgreich als Branchenvorreiter positioniert. Dieser grundlegende Wandel unseres Geschäftsmodells ist am Kapitalmarkt bislang jedoch weitgehend unbeachtet geblieben", erklärt Remco Westermann, CEO vonVerve. "Deshalb intensivieren wir unser Engagement in Europa und den USA, um unser Geschäft noch klarer, transparenter und proaktiver zu kommunizieren." Weitere Informationen über Verve finden Sie unter www.verve.com. Verantwortliche Parteien Die Informationen wurden durch die Vermittlung der unten genannten Kontaktpersonen zu dem von Verves Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt zur Veröffentlichung eingereicht.

Kontakt: Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relations

Verve Gruppe SE

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com



Söen Barz

VP Corp. Communication & Strategic Initiatives

Verve Group SE

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com

Über Verve Die Verve Group SE ("Verve" oder das "Unternehmen", ISIN: SE0018538068) betreibt eine hochmoderne Werbesoftware-Plattform, die Werbetreibende mit Publishern verbindet - also jene, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit jenen, die ihre Inhalte monetarisieren. Unter dem Leitmotiv "Let's make media better" verfolgt Verve das Ziel, mit verantwortungsvollen Werbelösungen bessere Ergebnisse für Marken, Agenturen und Publisher zu erzielen - mit besonderem Fokus auf aufstrebende Medienkanäle. Das Unternehmen entwickelt innovative Technologien für zielgerichtete Werbung, die ohne den Einsatz von Identifikatoren wie Cookies oder IDFA (Identifier for Advertisers) auskommen. Gleichzeitig fördert die Plattform die direkte Zusammenarbeit zwischen Werbetreibenden und Publishern, reduziert so die Abhängigkeit von Zwischenhändlern und steigert die Effizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Verve ist vorwiegend in Nordamerika und Europa aktiv und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer: 517100-0143). Die Aktien des Unternehmens sind sowohl am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) als auch am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Darüber hinaus hat Verve eine ausstehende Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm unter der ISIN SE0023848429 gehandelt wird.



