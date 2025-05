Verspäteter Zeichnungsbeginn

Die Iute Group teilt mit, dass der Zeichnungsbeginn für ihre neue EUR-Anleihe 2025/30 (ISIN XS3047514446) in Deutschland voraussichtlich ab Montag, 26. Mai 2025, um 09.00 Uhr erfolgen wird. Zuvor war ein Zeichnungsstart am 22. Mai 2025 vorgesehen. Hintergrund sei eine geringfügige zeitliche Verschiebung im Prozessablauf. Die Zeichnungsphase für die 175 Mio. Euro-Anleihe endet voraussichtlich am 30. Mai 2025 um 14:30 Uhr. Der Zinskupon der Iute-Anleihe 2025/30 wird in einer ...

