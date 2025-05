Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 21

Die angekündigten Zölle für alle diese Güter, von Kleidung bis zu Champagner, werden von den reziproken Zöllen, wie von den Amerikanern vorgesehen, sehr unterschiedlich berührt. Eine einheitliche Linie ist noch nicht greifbar.LVMH steht für alle. Die Korrektur von rd. 20 % ist noch nicht das letzte Wort. 265 Mrd. € Marktwert für 89 Mrd. € Umsatz und ein KGV von 19,6 per 2026 sind brauchbare, aber noch nicht voll ausgelotete Grenzwerte.KERING bringt es auf ähnliche Relationen und HERMÈS liegt weit außerhalb des Rahmens mit 267 Mrd. € Marktwert für 17 Mrd. € Umsatz. Wo liegt hier das Problem?Reziprok heißt, dass die jeweilige Gewichtung eines Produkts in den USA im Verkauf und in der Produktion in Frankreich höchst unterschiedliche Wirkungen für die Unternehmen zur Folge hat. Dies auszuloten, erfordert höchste diplomatische Geschicklichkeit in Verhandlungen. RICHEMONT als Schweizer gehört ebenfalls dazu. Konsequenz: Wir taxieren die nächsten Kaufkurse rd. 15 % niedriger für eine Laufzeit über den Sommer hinweg, bis erste Schätzgrößen der Vergleiche vorliegen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Deutschland hat wieder einmal den Gipfel der Angst erreicht- Umfangreicher Blick auf den deutschen Energiemarkt- Im FOKUS: Die Rüstungsszene beginnt zu übertreiben- R. STAHL hat niemand auf dem Schirm- Der Weltmeister im Zementgeschäft wird geteilt- PALO ALTO wurde maximal durchgeschütteltIhre Bernecker Redaktion /