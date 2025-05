Tokio (ots/PRNewswire) -



SwitchBot, eine aufstrebende Marke im Bereich Smart-Home-Automatisierung und Nachrüstlösungen, gibt mit Stolz die Markteinführung von zwei bahnbrechenden neuen Produkten bekannt - dem SwitchBot Lock Ultra Vision Combo und dem SwitchBot Hub 3. Diese wurden entwickelt, um ein intelligenteres, sichereres und nahtloseres Smart-Home-Erlebnis zu ermöglichen.



SwitchBot Lock Ultra Vision Combo



Das neue SwitchBot Lock Ultra Vision Combo ist das weltweit erste nachrüstbare Smart Lock mit 3D-Gesichtserkennung und umfasst das SwitchBot Lock Ultra, das Keypad Vision sowie den Hub Mini Matter-fähig.



Hervorzuheben ist das innovative 3D-Gesichtserkennungssystem, das über 30.000 Infrarotpunkte nutzt, um eine hochauflösende, millimetergenaue Gesichtabbildung zur Authentifizierung zu erstellen. Die Erkennung erfolgt blitzschnell - innerhalb einer Sekunde - und ist äußerst sicher, mit einer Fehlerrate von weniger als 0,0001 %. Die Gesichtabbildungen werden lokal durch ein AES-128-Verschlüsselungssystem auf Bankenniveau geschützt. Dank des integrierten 850-nm-Infrarotlichts arbeitet das System zuverlässig unter verschiedensten Bedingungen, einschließlich bei schwachem Licht.



Mit bis zu 18 Entriegelungsmethoden - darunter Gesichtserkennung, automatisches Entsperren, NFC-Karten, halbleitende Fingerabdruckerkennung, App-Steuerung und Sprachbefehle - bietet das SwitchBot Lock Ultra Vision Combo unvergleichliche Vielseitigkeit. Es wurde für eine nahezu universelle Kompatibilität entwickelt und lässt sich auf 99,9 % aller bestehenden Schlösser wie EU-Profil, UK-Oval, Schweizer Rundprofil, Nachtriegel-Schlösser usw. installieren - ganz ohne Bohren oder bauliche Veränderungen.



Das FastUnlock-System sorgt durch eine ständig aktive Bluetooth-Verbindung mit dem Keypad Vision für nahezu sofortiges Entriegeln. Ausgestattet mit einem weiterentwickelten Motor, der 122,2 % schneller und 10,5 % drehmomentstärker ist als sein Vorgänger, bietet das System eine außergewöhnlich leise Funktionsweise - mit einem Geräuschpegel von nur 20 dB im autonomen Betrieb - sowie eine präzise Steuerung. Neben den verschiedenen Modi "High Speed", "Standard" und "Leise" verfügt das Lock Ultra Vision Combo auch über einen speziell entwickelten Nachtmodus, der ein automatisches Verriegeln zu einer festgelegten Uhrzeit ermöglicht und so ein noch ruhigeres Türöffnungserlebnis bei Nacht schafft.



Darüber hinaus verfügt das SwitchBot Lock Ultra Vision Combo über ein dreistufiges Batteriesystem, das maximale Ausfallsicherheit gewährleistet. Es umfasst einen großen, wiederaufladbaren Hauptakku mit einer Laufzeit von 9 Monaten, eine CR123A-Backup-Batterie sowie ein elektrolytisches Notentriegelungssystem - für höchste Zuverlässigkeit selbst in Ausnahmesituationen, wenn der Hauptakku leer ist. Gleichzeitig überzeugt das Gerät mit einem eleganten, ultradünnen Design, drei Auflagepads in Holzoptik sowie einem sechsstufigen Sicherheitssystem, das für maximale Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl sorgt.



Das SwitchBot Lock Ultra Vision Combo ist zum Preis von €299,99 über die SwitchBot offizielle Webseite (https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-lock-ultra) sowie den Amazon-Shop (https://www.amazon.de/dp/B0F2HM2P6F) erhältlich. Ebenfalls verfügbar ist das SwitchBot Lock Ultra Touch Combo zum Preis von €249,99 über die SwitchBot offizielle Webseite (https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-lock-ultra) und den Amazon-Shop (https://www.amazon.de/dp/B0DZCJCKHV).



SwitchBot Hub 3



Als Ergänzung der neuen Produktreihe fungiert der SwitchBot Hub 3 als leistungsstarke, Matter-kompatible Steuerzentrale für das Smart Home. Der SwitchBot Hub 3 kann über 100.000 Infrarotgeräte (IR), Streaming-TVs und das SwitchBot-Ökosystem integrieren und bringt gleichzeitig SwitchBot-Produkte in die Matter-Welt.



Darüber hinaus kann das Gerät bis zu 30 programmierbare Befehle senden, um Automatisierungsszenen zu aktivieren, die aus Matter-kompatiblen Produkten anderer Marken bestehen, die bereits in Apple Home integriert sind. So erhalten Nutzer eine zentrale und benutzerfreundliche Oberfläche zur Steuerung ihres gesamten Zuhauses.



Das Gerät verfügt über den exklusiven Dial Master-Drehregler, der eine ultrapräzise Steuerung von Lautstärke, Temperatur und mehr ermöglicht. Darüber hinaus bietet es anpassbare Szenentasten sowie die Echtzeitüberwachung von Umweltdaten im Innen- und Außenbereich. Gleichzeitig ist der Hub 3 in der Lage, individuelle Automatisierungsroutinen zu erstellen und so durch die Kombination integrierter Sensoren mit vordefinierten Kriterien energieeffizientes Verhalten und erhöhten Benutzerkomfort zu unterstützen.



SwitchBot Hub 3 ist zum Preis von €129.99 über die SwitchBot offizielle Webseite (https://eu.switch-bot.com/products/switchbot-hub-3) und den Amazon-Shop (https://www.amazon.de/dp/B0F5QKQ6PV) erhältlich.



Zusätzlich zu den oben genannten Produkten wird SwitchBot auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCGegUt8E9NH-60djKDk_u8Q) eine Reihe weiterer Innovationen vorstellen, darunter SwitchBot AI Hub, Smart Videotürklingel, K20+ Pro, Garagentoröffner, Steckdose Mini, Sicherheitsalarm, Smarte Heizkörperthermostat sowie eine völlig neue Leuchtenserie.



Weitere Informationen finden Sie auf der SwitchBot offizielle Webseite (https://eu.switch-bot.com/) oder folgen Sie SwitchBot auf Twitter (https://twitter.com/SwitchBot), Instagram (https://www.instagram.com/theswitchbot/), Facebook (https://www.facebook.com/SwitchBotRobot/), und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCGegUt8E9NH-60djKDk_u8Q).



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2691488/20250520_114300.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2478094/5328034/SwitchBot_LOGO.jpg



View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-enthullt-neue-produkteinfuhrung-von-lock-ultra-vision-combo-und-hub-3-302461350.html



Pressekontakt:



Tallcold Bai tallcold@switch-bot.com



Original-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163263/6040420





© 2025 news aktuell