Eigentlich sollte die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe der IuteCredit heute starten. Eine Verschiebung im Prozessablauf bedingt nunmehr den 26. Mai, also Montag. Die Iute Group, eine der führenden europäischen Finanzgruppe, gab am Nachmittag bekannt, dass ihre neue EUR-Anleihe 2025/30 (XS3047514446) voraussichtlich ab der kommenden Woche auch von interessierten Anlegern in Deutschland gezeichnet ...

