ihren strategischen Zehnjahresplan vorgestellt. Dieser fokussiert sich auf drei zentrale Bereiche: reguliertes Wachstum, technologische Weiterentwicklung und Branchenförderung. Ziel ist es, in einem sich rasant wandelnden Blockchain-Umfeld eine stabile Grundlage für eine inklusivere Entwicklung des digitalen Finanzwesens zu schaffen. Die Plattform plant, durch den Ausbau globaler regulatorischer Abdeckung, die Aufrüstung ihrer zentralen Matching- und Risikomanagementsysteme sowie durch gezielte Nachwuchsförderung im Blockchain-Bereich ein sicheres, ausfallsicheres und zugleich innovationsstarkes Ökosystem für digitale Finanzlösungen aufzubauen.

Im Bereich der regulierten Geschäftstätigkeit wird Zraox schrittweise in weiteren Ländern und Regionen gesetzliche Lizenzen erwerben, um ein globales Netzwerk der Konformität mit lokalen Rechtsvorgaben zu etablieren. Dies soll die Rechtssicherheit und Stabilität grenzüberschreitender Geschäftsaktivitäten gewährleisten. Parallel dazu wird die Matching-Engine ZraoxMatch kontinuierlich weiterentwickelt und das KI-gestützte Risikokontrollsystem optimiert, mit dem Ziel, unter Hochlastbedingungen eine durchgehend stabile Handelsinfrastruktur zu garantieren - eine digitale Finanzplattform mit "Zero Downtime". Angesichts des wachsenden Fachkräftebedarfs in der Branche setzt Zraox zudem verstärkt auf Kooperationen mit Hochschulen, Forschungsinstituten und Branchenverbänden. Durch die Förderung technischer Talente sowie durch die Unterstützung von Standardisierungsprozessen und akademischer Forschung will die Plattform aktiv zur Entstehung eines gesunden, nachhaltigen Blockchain-Ökosystems beitragen.

Zur Messung des strategischen Erfolgs hat Zraox konkrete, quantifizierbare Meilensteine definiert: Innerhalb der nächsten zehn Jahre sollen rechtlich genehmigte Betriebsstrukturen in mindestens 50 Ländern und Regionen aufgebaut und die Matching-Leistung auf über 5 Millionen Transaktionen pro Sekunde gesteigert werden - ein Fundament zur Unterstützung der weltweit wachsenden Nutzerbasis. Darüber hinaus plant Zraox, die Zahl der Plattformnutzer auf über 300 Millionen zu erhöhen und mithilfe von Risikokapital und Inkubationsprogrammen gezielt Start-ups im Blockchain- und Digital-Finance-Bereich zu fördern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im gemeinnützigen Engagement. Über die Stiftung ZraoxCharity will die Plattform verstärkt Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Umweltschutz unterstützen. Gleichzeitig soll durch das Programm ZraoxGreen der Einsatz erneuerbarer Energien im Mining gefördert und der Ausbau von CO 2 -neutralen Projekten aktiv vorangetrieben werden - ein nachhaltiger Beitrag zur Zukunft unseres Planeten.

Der CEO Jonathan Miller betonte, dass die digitale Finanzwelt im kommenden Jahrzehnt vor beispiellosen Chancen und Herausforderungen stehen wird. Die Plattform werde weiterhin an den drei zentralen Prinzipien "Regulierung, Sicherheit und Innovation" festhalten, um den Nutzerinnen und Nutzern ein noch stabileres und benutzerfreundlicheres Handelsumfeld zu bieten. Gleichzeitig soll durch die gleichzeitige Weiterentwicklung von Technologie und Ökosystem ein echter Mehrwert für eine breitere Bevölkerungsschicht geschaffen werden.

Contact Person: Paul Richter Email: support@zraox.org Website:https://www.zraox.org