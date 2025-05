PPG (NYSE:PPG) hat heute kontinuierliche Fortschritte bei der Erreichung seiner kurzfristigen Nachhaltigkeitsziele für 2030 bekannt gegeben. Zu diesen Zielen gehören die Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) in allen eigenen Geschäftsbereichen und entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie eine weitere Steigerung des Anteils am Umsatz mit nachhaltigeren Produkten aufgrund der Kundennachfrage.

"Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Selbstverständnisses und ist eine Schlüsselkomponente unserer Wachstumsstrategie", erklärte Peter Votruba-Drzal, Vice President Global Sustainability bei PPG. "Das Streben nach Nachhaltigkeit prägt die Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir unterstützen den Erfolg unserer Kunden mit nachhaltigeren Lösungen, die branchenführende Produkte, verbesserte Leistung und betriebliche Einsparungen mit sich bringen und so den Wasser-, Abfall- und Energieverbrauch senken."

Zu den Highlights des Nachhaltigkeitsberichts für das Jahr 2024 von PPG zählen:

41 des Umsatzes entfallen auf nachhaltige Produkte, wie beispielsweise die Lösung PPG ENVIRO-PRIME® EPIC200X, mit der ein Kunde seine CO2-Emissionen an einem Standort um 3.500 metrische Tonnen pro Jahr reduzieren konnte.

Eine erhebliche Steigerung der Bemühungen im Bereich erneuerbare Energien, was zu einer Reduzierung der THG-Emissionen innerhalb des eigenen Betriebs (Scope 1 und 2) um 18 geführt hat. PPG hat beispielsweise in seinem Werk in Caivano, Italien, eine vor Ort installierte Solaranlage in Betrieb genommen, die zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen um etwa 390 metrische Tonnen pro Jahr führt. Unter Berücksichtigung einer zuvor installierten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage wird die Anlage eine Reduzierung der jährlichen Energiekosten um 15 erzielen.

Reduzierung der Emissionen in der Wertschöpfungskette (Scope 3) um 6 in den Bereichen eingekaufte Waren und Dienstleistungen, Kundenverarbeitung verkaufter Produkte und End-of-Life-Behandlung verkaufter Produkte.

48 aller Prozessabfälle werden wiederverwendet, recycelt oder verwertet.

Reduzierung des Wasserverbrauchs um 28 an wichtigen Standorten in Gebieten mit Wasserknappheit.

98 der Hauptlieferanten wurden anhand von Nachhaltigkeits- und Sozialverantwortungskriterien bewertet.

Seit 2015 wurden 16,4 Millionen US-Dollar in die Initiative COLORFUL COMMUNITIES® investiert, sodass die bis 2030 vorgesehene Fördersumme bereits übertroffen wurde.

Der Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2024 von PPG ist verfügbar unter ppg.com/sustainability.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Wir bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten täglich an der Entwicklung und Auslieferung von Farben, Beschichtungen und Spezialmaterialien, auf die unsere Kunden seit über 140 Jahren setzen. Mit unserem Engagement und unserer Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden in enger Zusammenarbeit finden wir gemeinsam den richtigen Weg zum Erfolg. Unser Hauptsitz befindet sich in Pittsburgh, wir sind in über 70 Ländern tätig und haben im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar erzielt. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Bauwesen, Konsumgüter, Industrie und Transport sowie aus dem Aftermarket. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ppg.com.

Das PPG Logo, We protect and beautify the world und Colorful Communities sind eingetragene Marken von PPG Industries Ohio, Inc.

KATEGORIE Nachhaltigkeit

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250522206234/de/

Contacts:

PPG Medienkontakt:

Greta Edgar Borza

Corporate Communications

+1 724 316 7552

edgar@ppg.com

www.ppg.com