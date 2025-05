Wien (www.fondscheck.de) - Shareholder Value Management hat den Frankfurter Stiftungsfonds neu ausgerichtet und umbenannt, so die Experten von "FONDS professionell".Der zuletzt rund 20 Millionen Euro schwere, einstige defensive Mischfonds, der in der Außenwahrnehmung stets im Schatten des wesentlich größeren Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen gestanden habe, heiße nun Frankfurter Long-Term Value Fund und konzentriere sich auf Aktien. ...

