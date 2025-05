Berlin (ots) -



In der Juni-Ausgabe der Stiftung Warentest, die heute erschien, wurden acht Balkonkraftwerke mit 800 Watt Leistung getestet - darunter auch unser Kleines Kraftwerk Duo Flachdach-Komplettpaket. Während Aspekte wie Sicherheit und einfache Handhabung positiv bewertet wurden, fiel das Gesamturteil für sechs der getesteten Systeme, darunter auch unseres, mit "mangelhaft" unerwartet kritisch aus. Die Abwertung beruht auf Zweifeln an der Stabilität unter extremen Windlasten.



Das Urteil spiegelt die tatsächliche Produktqualität nur unzureichend wider



Kleines Kraftwerk schätzt die Arbeit der Stiftung Warentest sehr und begrüßt unabhängige Produkttests als wertvollen Beitrag zur Orientierung für Verbraucher. Als renommierter Hersteller qualitativ hochwertiger und sicherer Balkonkraftwerke nimmt das Unternehmen dieses Ergebnis ernst und möchte seine Sicht auf den Test offen und transparent erläutern.



Stiftung Warentest hat bei der Bewertung der Stabilität offenbar nicht zwischen dem PV-Modul und der Halterung differenziert. Im Fall von Kleines Kraftwerk wurde ein Durchbieten bzw. der Bruch des Glases im Modul unter extremen Bedingungen als Versagen der Halterung gewertet. Die Bewertung basiert auf Windlasten von bis zu 5.400 Pascal. Dies liegt deutlich über den in Deutschland üblichen Normen und Sicherheitsanforderungen.



Laut Statiker: Testergebnisse von Stiftung Warentest sind nur eingeschränkt übertragbar



Die Premium-Halterungen von Kleines Kraftwerk wurden passend für den deutschen Markt entwickelt und hierfür auch statisch geprüft. Dennoch hat das Unternehmen direkt nach Bekanntwerden der Ergebnisse einen Statiker des Ingenieurbüros Lewald aus Achim bei Bremen zu den Testergebnissen von Stiftung Warentest beauftragt, diese einmal kritisch zu betrachten.



"Einige getestete Produkte - wie der Testsieger 'Universaldach' - sind gar nicht für Flachdächer konzipiert. Deren Halterungen leiten Lasten direkt in die Fläche ein, ähnlich wie bei unserer Ziegelhalterung. Selbst im Extremfall wäre kein Standsicherheitsrisiko gegeben, sondern allenfalls ein Gebrauchstauglichkeitsmangel, der im Gewährleistungsfall regulär behoben wird. Die Testergebnisse von Stiftung Warentest sind daher nur eingeschränkt übertragbar."



Belastungstest bestätigt Stabilität



Zur Absicherung haben wir unsere Systeme selbst einem eigenen Belastungstest unterzogen: Dabei wurde ein PV-Modul mit einem Gewicht von 380 kg belastet - dies entspricht ca. 1900 Pascal. Das Ergebnis: keine Verformung, kein Versagen der Halterung, volle Stabilität.



Dazu Markus Struck, Geschäftsführer von Kleines Kraftwerk: "Aus unserer Sicht spiegelt das Urteil die tatsächliche Produktqualität nicht wider und führt zu einer systematischen Verzerrung des Testergebnisses zu Lasten mehrerer Hersteller."



Unsere Systeme sind für den realen Einsatz im Alltag entwickelt, nach gültigen Standards geprüft und haben sich tausendfach im Einsatz bewährt. Dies erleben und bestätigen uns unsere Kunden jeden Tag.



