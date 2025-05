EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

Enapter präsentiert KI-powered Elektrolyseure mit verbesserter Effizienz



22.05.2025 / 15:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS Enapter präsentiert KI-powered Elektrolyseure mit verbesserter Effizienz

Rotterdam und Piacenza, 22. Mai 2025 - Während des World Hydrogen Summits in Rotterdam und der Hydrogen Expo in Piacenza/Italien präsentiert die Enapter (ISIN: DE000A255G02) einen wichtigen Meilenstein bei ihren aktuellsten AEM Megawatt Elektrolyseuren. Die Systeme benötigen nun lediglich 51,3 kWh um 1 kg Wasserstoff zu produzieren und zählen damit zu den effizientesten Systemen im Markt. Diese Effizienzsteigerung von rund 4 % gegenüber den bisherigen 53,3 kWh/kg resultiert aus einer Kombination aus durch Künstlicher Intelligenz (KI)-gesteuerter Betriebsoptimierung, Fortschritten im Design der Balance of Plant und der kontinuierlichen Verbesserung der Technologie. Diese Innovationen tragen dazu bei, den Energieverbrauch und damit die Gesamtbetriebskosten signifikant zu reduzieren. Der geringere Energiebedarf der Megawatt-Elektrolyseure führt zu deutlich niedrigeren Betriebskosten (OPEX) für die modularen AEM-Systeme bei gleichbleibend niedrigen Wartungsaufwand. Diese Vorteile machen Enapters Elektrolyseure zu einer exzellenten Wahl für die skalierbare und kostengünstige Produktion von grünem Wasserstoff. Als innovationsgetriebenes Unternehmen entwickelt Enapter kontinuierlich ihr Technologie weiter und verbindet fortschrittliche KI-Software mit Elektrolyseuren für eine nachhaltigere Zukunft. Jürgen Lackmann, CEO von Enapter:

"Unsere Elektrolyseure arbeiten durch unsere KI-gestützte Software nun noch effizienter. Darüber hinaus ermöglicht uns die KI vorausschauender Instandhaltung als neues Standardfeature. Unsere Elektrolyseure melden kontinuierlich ihren Betriebsstatus, sodass wir Ausfallzeiten minimieren können." Über Enapter Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure - innovative Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong Gruppe in China. Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.



Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de



22.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com