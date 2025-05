Mainz (ots) -



ZDD-Programmhinweis



Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!



Freitag, 6. Juni 2025, 23.30 Uhr

aspekte

Kulturhauptstadt Chemnitz - Raus aus der rechten Ecke

Moderation: Katty Salié



Die sächsische Industriestadt samt traditionsreichem Erzgebirge mausert sich zum Kulturhotspot und will das Ungesehene sichtbar machen. Kreative Power trifft geschichtliches Erbe.



Bei der Bewerbung um den Titel "Europäische Kulturhauptstadt" ging es - kurz nach rechtsextremen Ausschreitungen 2018 in Chemnitz - auch um die Frage: Lässt sich mit Kultur die Demokratie stärken? Katty Salié geht dem in Chemnitz nach.



Landschaftlich liegt Chemnitz inmitten der schönsten Idylle, umgeben von schmucken Barockstädtchen und reicher Bergbau-Tradition. Politisch eine Zwickmühle: 47 Prozent der Menschen im Erzgebirgskreis stimmten bei der letzten Bundestagswahl für die AfD - 33 Prozent in Chemnitz, der europäischen Kulturhauptstadt 2025.



Unterwegs in der Region stutzt man mitunter: Da gibt es eine "Mohren-Apotheke" und unreflektierte "Indianer"-Romantik. Nicht zu vergessen: die rechtsextreme Jagd auf Geflüchtete 2018 in Chemnitz. In der Stadt, die auch jahrelang als Rückzugsort der Mörderbande des NSU diente. Jetzt öffnet in Chemnitz - erstmals in Deutschland - ein Dokumentationszentrum zum rechtsextremen NSU-Terror. Ein wichtiges Signal - für die Angehörigen der Opfer und auch für lokale, antifaschistische Initiativen.



Zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres im Januar feierten weltoffene Chemnitzer zu Tausenden ein friedliches, demokratisches Miteinander. Aber es gab auch einen Protestmarsch Rechtsextremer gegen "Chemnitz 2025". Kann Chemnitz Kulturhauptstadt?



Lebendige Impulse gibt es reichlich und viele umtriebige Macher: Da wird dem größten Künstlersohn der Stadt, dem Expressionisten Karl Schmidt-Rottluff, ein neues Museum gewidmet. Aber auch ein lokaler Kulturverein kümmert sich um den Wegbereiter der modernen Avantgarde. Längst abgeschriebene Garagen verwandeln sich in überraschende biografische Erinnerungsorte - und Experimentierfelder für junge Leute. In 38 Orten rund um Chemnitz entfaltet sich ein Pilgerpfad der Kunst, bringt mit Künstlern aus den USA, Japan und der Türkei neuen künstlerischen Glanz. Und rückt zugleich die oft ungesehene kreative Power und das reiche Erbe der Region in den Fokus.



Es geht ums stärkere Verbinden von Stadt und Land, um ein besseres Miteinander, um Respekt und Austausch - übers Machen. Vor allem aber um den Aufwind für viele lokale Projekte gegen das "Abgehängtsein" im ländlichen Raum.



Der Kulturhauptstadt-Titel als Impulsgeber und Finanzspritze für die Regional- und Stadt-Entwicklung - das könnte Schule machen: In Brüssel wird das nachhaltige Chemnitzer Modell aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des europäischen Kulturhauptstadt-Labels gerade anhand der jüngsten Erfahrungen in Westsachsen debattiert.



Pressekontakt:



ZDF-Kommunikation

Telefon: +49 (0)6131 - 70-12108



Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6040456





© 2025 news aktuell