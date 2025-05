Erfolgreiche Anleihe-Platzierung - Volumen erhöht

Volltreffer! Die neue Unternehmensanleihe 2025/30 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA ist auf sehr hohes Investoreninteresse gestoßen. Angesichts der hohen Nachfrage hat Werder Bremen das ursprünglich avisierte Zielvolumen von 20 Mio. Euro - wie im Vorfeld angekündigt - auf 25 Mio. Euro angehoben. Trotz der Aufstockung konnte laut Werder nicht allen Zeichnungsaufträgen in vollem Umfang entsprochen werden. Der finale Zinskupon der Anleihe wurde auf 5,75% p.a. (und somit am unteren Ende der ...

