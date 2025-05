© Foto: Piotr Swat - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Der US-Präsident erwägt die Rückkehr der Hypothekenriesen an die Börse - mit potenziellen Folgen für die Immobilienzinsen. Milliardäre wie Bill Ackman dürften davon aber kräftig profitieren.US-Präsident Donald Trump hat Spekulationen über eine Rückkehr von Fannie Mae und Freddie Mac an die Börse befeuert. In einem Truth-Social-Post erklärte er, er erwäge "sehr ernsthaft", die beiden seit 2008 verstaatlichten Hypothekenfinanzierer wieder zu privatisieren. "Fannie Mae und Freddie Mac entwickeln sich sehr gut, sie werfen eine Menge Cash ab - und der Zeitpunkt scheint richtig zu sein", schrieb Trump. Tatsächlich haben die Aktienkurse der beiden Institute seit Jahresbeginn bereits knapp 117 …